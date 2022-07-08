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懸掛他牌開權利車　南警攔檢開罰移置保管

▲台南市警二分局查獲吳姓男子駕駛權利車，並改掛他車號牌使用，依法告發，車輛移置保管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局查獲吳姓男子駕駛權利車，並改掛他車號牌使用，依法告發，車輛移置保管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局民權所員警於7日下午5時許，巡邏經過中西區民族路與康樂街口時，發現1輛自小客車車牌與車體年份不符，經以警用電腦查詢，發現車主因案被通緝中，馬上攔檢盤查，卻發現31歲吳姓男子並非車主，所駕係「權利車」，即當場告發及扣車移置保管。

警方指出，經查證後發現駕車之31歲吳姓男子並非通緝在犯之車主，惟在核對車輛資料中，發現車牌資料與車款及顏色均不符合，經核對車身號碼後發現為權利車輛，而吳姓駕駛竟改懸他車牌照而違規行駛道路，警方也依「道路交通管理處罰條例」第12條舉發掣單，該權利車並當場移置保管及扣繳其牌照。

▲台南市警二分局查獲吳姓男子駕駛權利車，並改掛他車號牌使用，依法告發，車輛移置保管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，吳男於2022年5月底自當鋪友人手中購得該輛權利車，因無牌照無法上路，竟向朋友商借他車牌照使用。7日下午駕車行經民族路與康樂街口時，為員警機警查覺牌照號碼與車輛年份不符，還查到車主因案被通緝，馬上遇機攔查緝捕。經詳細查證該駕駛非為通緝在犯之車主，但也立即發現該車竟懸掛他車牌照來行駛道路，當場依「道路交通管理處罰條例」第12條第1項第5款來舉發，吳男除將面對新台幣3600元以上10800元以下罰鍰，且該車輛當場為警方移置保管及扣繳其牌照。

第二分局表示，權利車常因所有權不明，進而為有心分子藉以變照或懸掛他車號牌來規避稅金、交通違規罰單，更甚者以此類車輛從事不法犯罪行為。台南市警方今年也針對該類車輛持續加強取締，也呼籲民眾避免不當使用該種車輛，以免蹈法遭罰。

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