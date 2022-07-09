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社會 社會焦點 保障人權

險遭違停保時捷車門擊落　被嗆「現在不能檢舉」...1照片完美復仇

記者邱中岳／台北報導

臉書社群《爆料公社二社》有1名網友，行經中山區南京東路二段時，因為1名保時捷休旅車主，將車違規停在紅線上，又突然將門打開險些釀禍，造成男子險些撞上，車主甚至還用不屑眼神瞪人，男子表示要去檢舉，車主更直接回嗆，「去檢舉啊，現在民眾又不能舉發了」。

1名網友在6月22日當天，於北市中山區南京東路二段，遇到1台違規停在紅線上的保時捷休旅車，車主還突然開門險些發生車禍，網友指出，「還一副不屑的眼神瞪我」，最後網友表示要去檢舉，還被反嗆。

▲▼網友在南京東路遇到違停保時捷休旅車，還險被車門擊落，還被嗆「去檢舉啊」。（圖／翻攝《爆料公社二社》）

▲網友在南京東路遇到違停保時捷休旅車，還險被車門擊落，還被嗆「去檢舉啊」。（圖／翻攝《爆料公社二社》）

最後網友在臉書上貼出保時捷休旅車違規停車照片，另外還附上「台北市政府警察局交通警察大隊交通違規檢舉」的頁面，內容檢視已經檢舉成功，顯示警方已經受理。

警方指出，目前民眾可以檢舉的項目，包括交叉路口、公車招呼站10公尺違停（包含臨停）、併排（臨時）停車及身心障礙專用停車位違規停車等重大違規。警方呼籲民眾勿存僥倖心態，違停會影響其他用路人交通安全及順暢，民眾除了透過檢舉管道，也會用電話或簡訊報案，警方也都會到場處理，另外警方也會持續利用各項勤務時機加強巡查取締違停。

貼文一出，網友紛紛在底下留言讚聲「蘇胡！」，甚至還有網友留言，「這種要求我一輩子都沒聽說過」、「感謝你對台灣交通盡一份心力」，更有網友調侃「本草綱目記載，腦殘者無藥醫」。

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