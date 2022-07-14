焦糖第一槍開砲「館長」陳之漢　徐巧芯諷刺：神操盤、時中穩了

▲焦糖哥哥陳嘉行第一槍炮火對準館長。（圖／翻攝自臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨中執會13日正式提名衛福部長陳時中參選台北市長，有消息傳出陳時中競選團隊的網路部，將由參選北市議員初選失利的「焦糖哥哥」陳嘉行操刀。而「焦糖哥哥」陳嘉行在12日晚間於臉書開出第一槍，砲口對準先前嗆陳時中出來選要「呸口水」的新北市「館長」陳之漢，要大家別去館長的健身房運動！對此，台北市議員徐巧芯認為他聚焦錯誤，反諷道「神操盤、時中穩了」。

徐巧芯指出，「陳時中『台北市長』候選人的網路總指揮焦糖哥哥，上任第一砲就是打向『新北市』的館長，大力呼籲斑斑不要再去成吉思汗運動，理由跟健身房課程、環境都沒有關係，單純是因為館長覺得政府防疫做不好。」更諷刺有「焦糖哥哥」陳嘉行操刀，陳時中選戰穩了。

還好陳嘉行接下來又回歸聚焦台北市，以北市殯葬處員工貪瀆遭起訴案，狂酸台北市長柯文哲被迴力鏢插頭上，還怒嗆台北副市長黃珊珊「就不要辭台北市副市長，用市府資源選舉，以及多位民眾黨立委帶職參選，用聖人的標準要求別人，用賤人的標準放過自己，這才叫真心不要臉！」、「陳時中交接妥當後會立刻請辭衛福部長，不會佔用政府的資源做自己的事情，民眾黨的不分區立委敢跟進，先辭職再跑選舉行程嗎？」

而對於陳時中團隊找他操盤空戰一說，陳嘉行受訪時回應自己並沒有操盤，單純做小編簡單的工作而已，競選團隊現在還在組建當中，他只是做事打工、管理社群工作，且也還有其他的同事會一起協助。