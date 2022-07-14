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「焦糖哥哥」操刀陳時中社群　他曝綠營基層炸鍋「恐撐不過24小時」

▲「焦糖哥哥」陳嘉行。（圖／ETtoday資料照）

▲「焦糖哥哥」陳嘉行。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部長陳時中昨正式獲徵召參選台北市長，傳出參選台北市議員失利的「焦糖哥哥」陳嘉行操盤網路團隊，但他則指競選團隊尚在組建中，自己只是做管理社群、小編工作，沒有操盤。對此，由中廣董事長趙少康小編經營的粉專「康編碎碎念」，直指此人事讓綠營社群聊天炸鍋，認為焦糖哥哥可能撐不過24小時。該粉專也酸，「展現你空軍司令能力的時刻，就在此刻，擺平這些負面輿論吧！」

「康編碎碎念」13日表示，陳時中宣布焦糖哥哥當空軍指揮官的一小時內，「我們都不用出手」，綠營的社群聊天直接炸鍋，民怨沸騰，按照這樣的節奏下去，焦糖哥哥可能撐不過24小時。

「焦糖哥撐住啊，我們很早以前就支持你、很看好你的！」該粉專直酸，「請你一定要死守空軍指揮官的位置，就跟陳時中死守在疫情指揮官的位置一樣！看你要用社維法處理，還是要用『
鶴鳴處理PTT』」之術都可以，展現你空軍司令能力的時刻，就在此刻，擺平這些負面輿論吧！（自己支持者的），閃耀吧！證明你的價值吧！焦糖！」

「康編碎碎念」也上傳幾張疑為陳時中後援會的LINE截圖，上面有人寫道，「天，竟然是焦糖」、「沒辦法接受焦糖」、「他爭議很多，連初選都沒過」、「焦糖爭議太多了，常常自打臉，還是不要出來比較好」、「個人覺得焦糖有很多人格特質容易被拐到。他之前竟然講范雲黨籍我就覺得很不行」等。

▼趙少康粉專小編揪有疑陳時中後援會LINE群組不接受焦糖哥哥管理社群。（圖／翻攝自Facebook／康編碎碎念）

▼趙少康粉專小編揪有疑陳時中後援會LINE群組不接受焦糖哥哥管理社群。（圖／翻攝自Facebook／康編碎碎念）

▲▼趙少康粉專小編揪有疑陳時中後援會LINE群組不接受焦糖哥哥管理社群。（圖／翻攝自Facebook／康編碎碎念）

▲▼趙少康粉專小編揪有疑陳時中後援會LINE群組不接受焦糖哥哥管理社群。（圖／翻攝自Facebook／康編碎碎念）

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