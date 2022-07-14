開砲反重傷！焦糖哥哥「做1事」陳時中粉嘆：找你是請鬼開藥單

▲陳時中參選，傳出網路團隊部分，將由「焦糖哥哥」陳嘉行操盤。（合成圖／記者林敬旻攝、焦糖哥哥粉專）

網搜小組／鄺郁庭報導

民進黨中執會13日正式提名衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中團隊也有大致雛形，傳出網路團隊部分，將由「焦糖哥哥」陳嘉行操盤，但他只笑說，「沒有操盤啦！小編簡單的工作而已。」不過，翻看他的粉絲專頁，會發現一篇貼文頗針對館長，此舉被網友批是在開地圖砲、拉高仇恨值，根本就是在害陳時中。

陳嘉行12日曾發文，「鼓勵大家拿到『動滋健身券』後，去標標悍健身房附近的『健身工場』消費，花得快樂又健康。反正他認為蔡政府防疫做不好，應該也不想賺這些錢吧。」文中則附上一張導航截圖，起點是從館長的成吉思汗健身俱樂部三重館，目的地則是三重的健身工廠，騎腳踏車只要10分鐘左右，頗有「開槓」意味。

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看到貼文後，底下不少網友驚呆、指責陳嘉行，「加入競選團隊之後，希望能更謹言慎行，不要再到處攻擊了」、「陳時中找你真的請鬼開藥單，你這樣到處開地圖炮，真的不好」、「你現在的身分不再只是代表你自己而已了，什麼話能說、什麼不能說最好斟酌過，不然乾脆不要說。」甚至連醫師杜承哲都忍不住留言，「個人行為當然尊重，但阿中是不會這樣的。」

還有人下重話，「身為阿中部長競選團隊的一員，言談舉止都容易被放大檢視，甚至成為惡意攻擊、炎上阿中部長的把柄。你現在的身份已經和以前不同了，期盼你能更謹言慎行」、「你要從政要偏綠是你的選擇，但既然你要從政你就要有腦，要懂得不要在網路上替自己老闆拉仇恨，像你這樣對幹網紅然後直接斷他財路，你認為這樣的行為有替陳時中加分嗎？」