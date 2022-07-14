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焦糖操刀空戰「加速陳時中GG？」　他曝致命錯誤：盡速交給下一位

▲民進黨中執會後，徵召衛福部長陳時中參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨13日通過提名衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

 網搜小組／劉維榛報導

疫情指揮官陳時中搖身一變「民進黨準台北市長參選人」，粉專追蹤數短時間就衝破12萬，而競選網路團隊由「焦糖哥哥」陳嘉行操盤，消息曝光後，常評論時事的粉絲團「名為變態的神父」卻直呼，焦糖犯下1個致命錯誤，他建議民進黨「盡速將小編的工作移交給下一位！」

陳時中於10日宣布，代表民進黨競選台北市長，焦糖便開始積極在臉書宣傳「台北順時鐘 全民投時中」、「來喔！燒燙燙的，陳時中官方Line@ 有賴的加入喔！」事後，陳嘉行也證實加入網路團隊，不過他強調，「沒有操盤啦！小編簡單的工作而已」，競選團隊現在還在組建當中，他只是做事打工、管理社群工作，且也還有其他的同事會一起協助。

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▲焦糖哥哥今天打高端。（圖／翻攝自焦糖哥哥臉書）

▲焦糖哥哥動作頻頻，積極在自己粉專上宣傳陳時中競選消息。（圖／翻攝自焦糖哥哥臉書）

對此，粉專「名為變態的神父」卻嚴厲警告，「蔡英文應該立即為陳時中組建團隊，並且讓焦糖盡速將小編的工作移交給下一位。」他表示，並不是質疑焦糖的能耐，事實上，陳時中的臉書短短幾天便能募集到十萬的讚數，並且迅速獲得藍勾勾，這個效率已經到達專業的程度。

「名為變態的神父」認為，如果焦糖是小編，他顯然犯了一個致命的錯誤，那就是幕後的人不應該走到台前，佔據了媒體的視野，讓候選人失去焦點，無論是不小心還是無意，「因為這是陳時中的選戰，而不是他的！」

他也比喻，臉書小編之於政治人物，就好像吉祥物裏頭的人，儘管現在政治人物背後都有小編運作，但可以的話，還是不要讓這件事曝露出來，打破人們的想像，人們還是希望在網路上見到的，是他本人，是他與自己互動，是他在跟自己說話，當這個連結被破壞掉，小編有了自己的人格，人們就會感到失望，甚至淪為一種被欺瞞的感覺，因為那就「不真了」。

「名為變態的神父」強調，能體諒焦糖的心情，他或許太急切的想幫助陳時中，但，這場首都之戰，也不是陳時中一個人的戰爭，而是背負全體台派的希望，甚至所有台北人的，我希望他能謹慎，再謹慎，知道這責任背後的沉重性，「在嗜血的媒體和網路上，稍一不慎，就算再完美的人也會墮入萬丈深淵！」

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