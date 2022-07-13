1人拿1200元！北市確定發重陽敬老金　黃珊珊：秉持不舉債、不負債

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消普發重陽敬老金，但台北市議會通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，因此將走回恢復發放老路。台北市副市長黃珊珊13日宣布，以歲計賸餘發放，並參酌前2年歲出歲入後剩下的錢，提撥百分之十作為財源上限，今年初步計算，提撥約6.2億元，每個人約發1200元。

台北市政府也於13日召開重陽敬老金記者會，原本預計由柯文哲親自主持，但傳出是違背施政理念，所以拒絕到場，除了時間從13日上午改換至下午3時30分之外，主持長官也從柯文哲改成黃珊珊。





▲台北市重陽敬老金記者會。（圖／記者袁茵攝）

關於重陽敬老金預算，黃珊珊表示，北市府秉持不舉債、不負債兩個原則，在不排擠預算科目的基礎之下，考慮施政優先順序資源分配，編列預算時，參酌前2年歲出歲入剩下的錢，提撥百分之十，作為重陽敬老金財源的上限，剩下的錢則撥給重陽敬老金財源。

黃珊珊提及，北市府規劃112年維持原來重陽敬老金原則，中低收入戶、低收入戶、長輩發放1500元，99歲以上長者、原住民89歲以上長者，則是發放1萬元，這兩項機制不會改變。

黃珊珊強調，其他各個年齡層級距長輩，會依照2年前歲出歲入的餘絀百分之十，作為當年預算分配，並訂定發放金額，今年初步算出，前2年平均餘絀是62億元，提撥百分之十則為6.2億元，按照此計畫基準，每個人無法發到1500元，約發1200元。

最後，黃珊珊認為，這是北市府在財政平衡、財政紀律之下，以歲出歲入的餘絀，沒舉債、排擠其他預算做的選擇，「這個選擇是依法行政下必須做的決定。」相信台北市長輩們也不希望用舉債方式一次性發放，用預算結餘來發放，是比較穩健持家的理念，希望在財政穩健情況下、北市府舉債壓力減緩下，達到真正的共榮。