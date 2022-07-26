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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔣萬安競選9發言人曝光！最年輕僅22歲　「專業戰力兼顧」

▲▼蔣萬安發言人團發布記者會-蔣萬安及發言人 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼蔣萬安公布發言人團隊。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（25）日上午召開記者會，公布《台北隊》發言人團隊，包括李貴敏、李德維、洪孟楷、黃子哲及副發言人蔡畹鎣、蕭羽耘、田方倫、康晉瑜等人一字排開，全員穿著白色短袖上衣、牛仔長褲，傳遞「世代共榮、肯做事」的精神。

盤點上述發言團隊包含實戰經驗豐富的立委、具有即時戰力及選舉經驗的中生代及能代表新世代發聲的年輕人，9名成員涵蓋各個世代，最年輕僅22歲，4名副發言人平均年齡僅25歲。

蔣萬安強調，台北市是多元包容的城市，不論各年齡層都是組成偉大台北團隊的重要人士，發言人團隊也秉持這個態度，像是李貴敏是專業律師，對產業發展也有獨到見解；其次，李德維長期耕耘教育文化，對北市教育議題也長期關注；洪孟楷則是年輕戰將，在立院、政論節目上口才犀利，身為新北立委的洪孟楷也會協助雙北合作。

蔣萬安介紹，文傳會前副主委鄭世維以及黃子哲是具有政論戰力的人才，更都經過選戰洗禮，可以代表團隊發揮戰力，闡述立場，黃子哲更是過去他辦公室成員，一起打過選戰，且兩人非常有默契，黃子哲的加入一定會讓團隊如虎添翼。

在年輕的副發言人部分，蔣萬安強調，蔡畹鎣加入團隊一段時間，蔡的認真與拚勁都備受肯定；蕭羽耘常跟他反映年輕人的想法，思維論述也很有條理；田方倫則是長期深耕議會，從李新議員到李伯毅議員，也跟羅智強溝通非常順暢，所以邀請加入團隊；最後康晉瑜過去是鄭正鈐辦公室助理，希望提供給團隊很多創意。蔣表示，發言人團隊是世代合作、互助的台北隊，未來戰力一定會更強。

李貴敏則首日就開砲，點名陳時中是不專業、不關心、不檢討與不改進的參選人，因此她要四問陳時中，政黨利益大於市民利益、個人利益大於市民利益、市政表現是否會跟過去中央表現一樣備受質疑，以及未來是否會落跑？

洪孟楷則說，在他的眼中蔣萬安就是最好的台北市長，今天大家擔任蔣萬安發言人，希望未來蔣萬安可以擔任台北的領導人，同樣是二寶爸的他更知道打造良好環境的重要性，未來北北基桃一日生活圈是持續合作、共榮發展。

 

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