台南市確診+2244名　7家醫院提供長新冠門住診整合醫療服務

▲台南市13日新增2244名COVID-19本土個案，台南市7家醫院提供長新冠門住診整合醫療服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市13日新增2244名COVID-19本土個案，統計2022年1月1日至7月12日，台南市累計確診個案人數共284004名，全年齡累計確診百分比為15.3％；已解除隔離268954名、尚在隔離中15050名，台南市7家醫院提供長新冠門住診整合醫療服務。

台南市衛生局長許以霖指出，部分COVID-19確診者於感染後4週以上，仍持續有新出現、復發或持續性的症狀，例如疲倦、喘、關節痛、胸痛、咳嗽、嗅味覺異常等症狀，嚴重者者甚至出現呼吸困難、長期咳嗽、憂鬱、焦慮、血栓、慢性腎疾病及落髮等症狀；持續時間因人而異，症狀可能同時出現或持續數月，對日常生活或身體活動功能有所影響，若持續有症狀產生，可視需求至醫療機構就診，由專業醫護人員進行評估。

台南市有7家醫院設置「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療服務」，提供COVID-19急性感染後徵候群相關症狀者之整合門、住診醫療服務、社會福利資源評估轉介及心理健康照護服務，提供相關服務院所包含衛生福利部臺南醫院、衛生福利部胸腔病院、高雄榮民總醫院台南分院、台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)、奇美醫療財團法人奇美醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、營新醫院、詳情可至衛生福利部網頁查詢 https://reurl.cc/e319yL 。

統計至2022年7月12日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.9％、84.0％、1.3％、69.0％、3.4％，總接種劑次461萬1392。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.53％、第2劑28.60％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.08％、第2劑83.60％、追加劑59.51％。