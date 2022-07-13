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大陸 大陸焦點 特派現場

珠海單日現27例感染者　BA.5.1幼兒園畢業晚會群聚擴散

▲廣東珠海出現新冠變種病毒BA.5.1疫情。（圖／CFP）

▲廣東珠海出現新冠變種病毒BA.5.1疫情。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎BA.5變種病毒疫情從北到南陸續出現，成為各地政府防疫挑戰。廣東珠海市11日發生幼兒園畢業晚會疫情，至今（13）日上午12時止，已出現35例感染案例，其中，13日0至12時便檢出27例感染者，6歲左右的幼兒就有16人。

▲廣東珠海出現新冠變種病毒BA.5.1疫情。（圖／CFP）

▲疫情出現後，珠海全市暫停學校和實體教育機構上課及活動。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，截至7月13日8時，本次疫情累計判定密接1417人，已全部追蹤到位；累計判定次密接883人，全部追蹤到位。對11928名重點人員按要求賦黃碼，要求落實核酸檢測；判定重點場所73個並全面加強管控。

據了解，珠海本輪疫情出現在海蓮幼兒園關聯病例擴散，疫情發生後發現的35個病例中，幼兒園教職工5人、幼兒18人、家屬 11人（其中4名學生），家屬密接1人。

根據官方流調顯示，本輪疫情呈班級和家庭聚集性兩方面擴散，涉及2個班級和7個家庭。經查，海蓮幼兒園7月以來已經多次進行核酸檢測，7月8日的全園核酸檢測均為陰性。

該幼兒園8日舉行兩個班級的畢業晚會，同時邀請家長參加活動，活動結束後家長離開，幼兒在園內過夜，初步判定是造成本次聚集性發病的關鍵時間點，具體源頭當地相關單位仍進一步調查中。

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