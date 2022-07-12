星寶董座涉炒自家股　「帝寶劉媽媽御用律師」移送北檢　

▲星寶國際董事長、知名律師黃坤鍵捲入炒股案被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上櫃生技股「星寶國際」董事長兼總經理黃坤鍵等公司派，涉嫌在2018年間，聯合市場作手炒作顧明仁自家股票，1個月不到的時間內，把股價炒高近10元，台北地檢署12日指揮調查局，兵分15路展開搜索，並約談黃坤鍵和前董事陳啟民等6名嫌疑人，全案朝違反《證交法》操縱股價罪嫌方向偵辦。

黃坤鍵同時也是不動產界知名律師，也是國考補習班名師，曾經是台北市忠孝東路正義國宅都更案中，唯一的住戶代表律師，也被譽為不動產名人、帝寶劉媽媽唯一信任的御用律師，近年轉戰企業經營，身兼多家公司的董、監事身分。

而這次爆發炒股風坡的星寶國際(6130)，前身是胖達人連鎖店的母公司基因國際，2012年因負責人徐洵平，與藝人小S的丈夫許雅鈞疑涉炒股案而聲名大噪，最後徐洵平獲判緩刑4年、許雅鈞無罪確定，而基因國際則在2016年被星寶電子公司收購，之後改名星寶國際。

▲星寶國際前董事陳啟民(右)由律師陪同接受檢察官偵訊。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，星寶國際董事長兼總經理黃坤鍵等人，涉嫌在2018年中，短短1個月內，聯合市場派知名作手顧明仁等人，以連續成交等方式，把星寶國際股價，從每股40多元炒作到每股50多元，製造股票交易活絡的表象，涉嫌違反《證券交易法》操縱股價罪嫌，檢察官12日指揮調查局北機站搜索15個相關處所，約談黃等6名嫌疑人以及相關證人到案，釐清案情。