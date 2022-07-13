陳菊：台灣從威權統治走向自由民主　「如同經歷法國大革命」

▲人權會主委陳菊（右）與法國在台協會主任公孫孟（左）手持簽署完成之合作意向聯合聲明。（圖／人權會提供）



記者林銘翰／台北報導

國家人權委員會主委12日與法國在台協會簽署合作意向聯合聲明，人權會主委陳菊表示，台灣從過去的威權統治，如今成為自由民主多元的社會，如同法國大革命的經歷，人權會未來要推動台法在人權議題的雙邊合作，更希望在區域及國際人權，與公民社會議題上，都能有進一步的合作。

國家人權委員會透過新聞稿說明，為了強化台灣與法國在人權議題上的合作與交流，人權會主委陳菊與法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）共同簽署合作意向聯合聲明。

陳菊指出，台灣從過去威權統治，經過全民的共同努力，如同法國大革命的經歷，到如今成為自由民主多元的社會。民主化以後的台灣與法國理念相近，都堅信自由、平等、博愛的普世價值，也都願意為了捍衛民主、保障人權而共同努力，這是雙方所堅信的價值，也是這次合作的基礎。

陳菊說明，人權是普世價值，並且跨越國境，人權會未來不僅要推動台法在人權議題的雙邊合作，更希望在區域及國際人權，與公民社會議題上，都能有進一步的合作，以及經驗與資訊的交流。



公孫孟提及，有關單邊主義興起對普世價值所造成的衝擊，以及烏俄戰爭所帶來的經驗，更加證明國際合作的重要性，台灣是法國在印太地區推廣人權的重要夥伴，過去台法雙邊合作已經相當緊密且極富活力。

公孫孟舉例，過去法國人權大使兩度來台訪問，希望台法在人權議題與經驗上能夠互相學習及分享，也期許未來能推動台灣、法國與歐洲各國人權機構之間的多邊合作與對話。

▼國家人權委員會與法國在台協會合作意向聯合聲明簽署儀式與會人員合影。（圖／人權會提供）

