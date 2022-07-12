陳菊率李鴻鈞、監委弔唁安倍晉三　寫下36字「台灣人感念不已」

▲陳菊弔唁安倍晉三。（圖／翻攝自Facebook／陳菊(花媽)，下同）

記者蘇晏男／台北報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺傷亡，日本台灣交流協會台北事務所設立靈堂，11日起至17日下午5時止供民眾弔唁。監察院長陳菊12日率幾位監察院同仁，身穿黑衣現身追悼，她也寫下「知台、挺台、護台，台灣人堅定的盟友，永遠的兄弟，敬悼安倍首相，天上人間，台灣人感念不已」。

陳菊12日在臉書表示，「上週五，日本前首相安倍晉三先生不幸遇難，舉世震驚，令人難以致信，悲痛莫名。今天一早，我與監察院李鴻鈞副院長及監察委員同仁，來到日本台灣交流協會，向安倍先生致上最深的悼念。永別了，知台、挺台、護台的政治家，台灣人永遠感念安倍精神，天上人間，永誌心懷。祈請安倍首相護佑台日情誼，也祈願世界和平、共存共榮。」

在8日傳出安倍晉三搶救不治的第一時間，陳菊就透過臉書說，這是令人感到十分哀傷的消息，台灣痛失一位知台、親台、護台的盟友；她仍記得，安倍親筆所書「台灣加油」四字，真誠的慰問，鼓舞許多台灣人。

陳菊也表示，「安倍先生，請一路走好，謝謝您為台日友好所做的一切，我們會繼續努力，推進台日友誼，安倍精神將永誌台灣人心中。」