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國北教大教授控校長職場暴力　主秘、學務長告誹謗結果出爐

▲▼ 國立台北教育大學校長陳慶和。（圖／翻攝台北教育大學官網）

▲監察院曾糾正，認為國北教大校長陳慶和在2021年社會學系教師聘任案中處理有所不當。（圖／翻攝學校官網）

記者劉昌松／台北報導

國立台北教育大學去年爆發校長陳慶和疑似夥同學務長、主秘，闖入教評會評委教授研究室恐嚇案，國北教大陳姓主秘和蔡姓學務長為此控告洪姓教授涉嫌妨害名譽，但因全案年初已經由監察院通過糾正國北教大，台北地檢署認為，教授是否受到恐嚇，與個人感受有關，且校園安寧具有高度公益性等理由，決定處分不起訴。

2021年間有媒體爆料，國北教大教評會針對「社會與區域發展學系」教師的聘任案投票時，有評委質疑聘任案的教師專長不符合學系需求，甚至質疑校長陳慶和刻意安插自己人馬，之後陳慶和帶著蔡姓學務長、陳姓主秘直闖洪姓評委教授的研究室。

事後監察院展開調查，2022年1月13日公布調查結果，國北教大教育學院教評會，以及校教評會功能不彰，而聘任案採無記名投票，校長陳慶和卻在校教評會後，致電2位教評委員探詢，甚至質問投票情形，確有不當。

此外，陳慶和未事先通知或連繫，即與陳姓主秘及蔡姓學務長等3人到評委研究室進行所謂的「溝通」，但其「溝通」的方式、時間及地點均欠妥適，甚至有言語衝突，造成該教評委員心生恐懼，校安通報機制又欠周全，嚴重延宕事件處理，又未能適時關懷及協助當事人，核有嚴重怠失，因此提出糾正。

監察院糾正後，國北教大特地發聲明，澄清校方歷次了解結果，自始均無洪教授所捏造強行闖入(研究室)之不實事實，聲明指出「本校學務長及主任秘書等2人無端被洪教授貶損名譽一事，前已於110年5月間循司法途逕向該教授提出刑事告訴（妨害名譽及公然侮辱）在案。」

針對校方行政人員控告洪姓教授部分，台北地檢署檢察官調查認為，洪姓教授是否有遭感受到被恐嚇，是個人感受問題，既有事證無法判斷這部分是否有虛假捏造情形，且整起事件與校園安寧、學術自由有關，具有高度公益性質，可受公評，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴洪姓教授。

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