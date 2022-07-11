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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲「器捐案」監院訪談畫面外流　北檢查洩密結果出爐

▲監委張武修。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前監委張武修曾否認看過柯文哲器捐案約詢錄影，但北檢查出電腦內的存取播放紀錄。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者劉昌松／台北報導

監察院3年前調查台大器官捐贈案，調查結果出爐前，台北市長柯文哲接受監委約詢的訪談影音和逐字稿就已外流，監察院決議移送法辦追查是誰洩密，當時的主辦監委張武修否認看過影音檔，但台北地檢署查出，就是張要求全程錄影，並在公務電腦中播放、複製、刪除檔案。但因查無張武修外洩檔案的證據，日前以他字案簽結。

監察院在2018年立案調查，柯文哲在台大醫院任職時，醫院的無心跳器官捐贈過程是否違反規定，調查案由第5屆監委張武修主辦，監委高涌誠協辦，並在隔年、2019年6月3日約詢柯文哲，沒想到調查結果還未公布，台灣團結聯盟就在11月召開記者會，公布柯文哲的約詢錄音以及逐字稿，後續整個約詢錄影也被曝光。

當時監察院長張博雅下令徹查，監院內部調查後，懷疑全案確有經手人員洩密，但因無司法調查權，因此在2020年12月14日舉行記者會，以不指定嫌疑人的方式，移送台北地檢署調查洩密案。

▲▼柯文哲出席雲林縣林內驛站政策說明會。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲3年前因台大器官捐贈案被監察院約詢，訪談影音遭人外洩曝光。（資料照／民眾黨提供）

當時已卸任的監委張武修特地對外自清，「至今我仍然不明白，即使我有這分檔案，檔案外流究竟對我有什麼好處？」「可是這檔案從頭到尾我都沒看過」，希望檢調能夠釐清疑點，還給他一個清白。

結果檢察官調查發現，張武修在約詢柯文哲之前，就要求調查官要準備全程錄影，調查官還曾為此詢問協辦的高永誠意見，事後用隨身碟存放影音檔交給張武修，而根據監察院提供的張武修電腦硬碟，檢調還原發現，張武修的電腦曾存取隨身碟中的影音檔，還有播放、複製紀錄，連檔案丟到資源回收桶的刪除紀錄也有。

檢察官認為，別人不可能去使用監委辦公室的專用電腦，張武修確實有看過柯文哲約詢影音，但當時曾爆料曝光柯文哲約詢內容的台聯黨、醫師、以及媒體記者，都稱是由不知名人士提供影音檔，無證據可證明張武修將檔案外洩，因此以查無不法等理由，他字案簽結，並將調查結果函覆監察院。

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