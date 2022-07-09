逾12億國有林遭盜伐　監委提案糾正行政院：漠視4亂象

▲盜採林木示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者呂晏慈／台北報導

監察委員浦忠成、田秋堇調查「國有林盜伐案」，發現近10餘年經查獲者共計2831件，市價近新臺幣12億元，盜伐案件層出不窮，非法交易更是難以計數，長期以來行政院漠視盜伐亂象，放任各機關各自為政、各行其是，未盡統合之能，因此提案糾正行政院。

2020年，台灣新竹地方檢察署指揮內政部警政署保安警察第七總隊與行政院農業委員會林務局等百餘人，破獲以何姓家族成員為主的盜伐集團，亦發現盜伐者獵殺保育類動物黑熊及長鬃山羊，經檢察官依違反《野生動物保育法》及《森林法》等罪嫌，起訴共計15人。監察院指出，由此顯見盜伐林木長期存在，時有案件舉發、破獲，遑論未為人所知遭盜伐者，不知凡幾。

監察院表示，截至目前，相關主管機關並未建立有效防堵機制，即使陸續採行改善措施，卻始終有幕後金主以山區珍貴林木為生財標的，於第一線竊取國家資源，甚於近年間盜伐犯罪型態演變為盜伐集團、原鄉青年與失聯外籍移工涉案，致山林秩序崩壞，衍生國安危機，凸顯我國土保育及盜伐防治，已非單一林政問題。

監委浦忠成、田秋堇調查後發現，2010年至2021年8月期間，經查獲者共計2831件，市價近新臺幣12億元，然非法交易實則難以計數。長期以來行政院漠視盜伐亂象，難辭其咎。經監察院財政及經濟、內政及族群、社會福利及衛生環境聯席會議於今年6月8日通過調查報告，提案糾正行政院。

監察委員指出，行政院為我國最高行政機關，行使憲法所賦予職權。放眼全球北回歸線所經之處多為沙漠與草原，我國幸得高山森林，得以涵養水源，為我國人民重要維生系統。台灣山地約占整體面積70%，其中有超過3000公尺以上高山268座；由於山高谷深，地形陡峭，森林為保護土地、涵養水源之核心防線，可謂台灣神山的甲冑，惟該院就森林保護缺乏宏觀而整體之政策思維。

監察委員明確點出4點缺失：第一，現行護管人力與森林警察有限，847名森林護管人員，每人平均巡護面積近2000公頃，面對盜伐集團的手法、分工、裝備不斷精進，森林警察的特殊性及專業性未受重視，不利培植與傳承，導致歷年來盜伐案件未曾稍戢；第二，因森林護管員於「原住民地區」巡護山林，卻以「各林管處本部所在地」認定採「非原住民地區」的進用比率，以盜伐熱區嘉義縣阿里山鄉為例，原住民進用比率只有7.14%，位於公告原住民平地鄉之台東林管處亦僅21.69%，嚴重忽視原住民護管員在地守護的重要性，且違反《原住民族工作權保障法》意旨。

監察委員並指：第三，近年來移工涉犯森林法判決確定有罪人數逐年攀升，非本國籍比率近10年來已成長15倍，迄至110年已達14.61%，足釀國安破口，而原住民參與犯罪比率屢創新高，於2020年創新高達31%，相關主管機關均束手無策；第四，盜伐案獲取暴利卻量刑過輕，市場贓木處處可見，復又於2020年重啟貴重木標售，衍生查贓舉證困難，地下交易疑雲再起。

監察委員批評，行政院長久以來漠視盜伐亂象，未察國家社會整體利益長期蒙受實質損害，我國土保育及盜伐防治，已非單一林政問題，行政院任令有關機關各自為政、各行其是，未盡統合之能，難辭其咎。