陳菊率領監委獻花悼安倍晉三　「天上人間台灣人感念不已」

▲監察院長陳菊偕同監察院副院長李鴻鈞及22名監察委員，悼念致意前日本首相安倍晉三。（圖／監察院提供）



記者林銘翰／台北報導

前日本首相安倍晉三遇刺身亡，監察院長陳菊12日表示，安倍晉三是台灣人堅定的盟友、永遠的兄弟，敬悼安倍首相，天上人間台灣人感念不已。

陳菊上午率同監察院副院長李鴻鈞以及22名監察委員，前往台日關係交流協會向安倍晉三弔唁致意，並且獻花致上最深的哀悼。

監察院發布新聞稿說明，安倍晉三遭逢意外，全球震驚，同感哀戚，陳菊在7月8日的臉書貼文當中，表達對安倍晉三的悼念，更提到安倍晉三是台灣非常重要的友人，長年推動台日關係進展不遺餘力。

陳菊指出，安倍晉三親筆所寫的「台灣加油」4個字，曾經鼓舞、感動許多台灣人，如今台灣痛失一位知台、親台及護台的盟友，令人感到哀傷。

監察院透露，陳菊也在弔唁現場留言，寫下「知台、挺台、護台，台灣人堅定的盟友，永遠的兄弟，敬悼安倍首相，天上人間台灣人感念不已」。

另外，陳菊稍早也在臉書發文表示，安倍晉三在上週五不幸遇難，舉世震驚，令人難以置信，悲痛莫名。

陳菊說明，今天一早她與李鴻鈞及監察委員同仁，來到日本台灣交流協會，向安倍晉三致上最深的悼念。

陳菊也說，「永別了，知台、挺台、護台的政治家，台灣人永遠感念安倍精神，天上人間，永誌心懷」，祈請安倍晉三護佑台日情誼，同時祈願世界和平、共存共榮。

▼監察院長陳菊留言感念前日本首相安倍晉三。（圖／監察院提供）

