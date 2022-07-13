爆離婚危機！「永遠愛你」背後有含意　律師：這10句別相信

▲當夫妻正為婚姻危機進行談話時，常常話中有話、口是心非。（示意圖／載自免費圖庫pexels）

實習記者楊子嫻／綜合報導

都說「相愛容易相處難」，夫妻因個性不合、婆媳問題、婚內出軌等原因離婚的比例是越發高，從藝人明星再到平民素人，離婚已不再是新鮮事。根據內政部的統計，2020年離婚的夫妻竟高達5萬多對，排行亞洲第一。知名律師呂秋遠就在臉書專頁上分享，當離婚危機來臨時，最常聽到的10種話術。

呂秋遠律師7月5日在臉書上，點列出10句常見的話術，並解釋了其中的含意，他表示，婚姻中當兩個人感情不好、或是談判離婚時，說出口的話往往口是心非、未必會有話直說，便用話術內涵了心中殘酷的老實話。《ETtoday新聞雲》將呂秋遠分享的10種話術，整理成以下不同的5種情境。



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情境1-第3者出現時

1.「我還是愛著你，但是我沒辦法就這樣割捨她，你要再給我一點時間解決這件事。」

►這句話，就是兩個都要的意思。坦白說，當他說這句話，不要說給一點時間，給一輩子都無法。他本來就沒有要解決這件事。不過，這件事通常是這樣，在猶豫不決的時候，誰逼他，他就回到誰身邊。只是這件事會不斷輪迴。

2.「我跟他已經沒有感情，很快就會離婚了。」

►意思是，我的另一半還有工具人的作用，你就耐心等吧！這個「很快」，大概都是幾年起跳。跳到被另一半發現為止。

情境2-談離婚條件時

3.「現在的條件對你已經很好了，你如果現在不答應這些條件，到法院以後只會更糟糕。」

►都已經恩斷義絕了，為什麼現在還會願意對即將離婚的伴侶好？通常這句話的意思就是，答應他的條件，一點不好，到法院會比較好。

4.「我們談的不是錢，我們談的是這幾十年的感情。」

►我們談的就是錢，請把我就這幾年在你身上的青春、你該付的財產、小孩的扶養費，吐出來，越多越好，不然你別想從婚姻裡脫身。

5.「離婚以後，孩子由我來照顧，以後你還是可以在不影響孩子作息的情況下，隨時來探視。」

►你以後別想看小孩了，因為離婚以後，你還來探視，就是影響孩子。以後你要看孩子，得到的答案永遠都是，小孩不想、小孩沒空、我沒空。

6.「隨便你，你高興就好！

►這句話的意思是說，不可能隨便你，當然是我開條件。我高興才好，你高興一點都不好。你要是做出我沒講，但是我不喜歡的決定，你就完了。

7.「我是為你好。」

►我比你聰明、我比你有經驗、我比你資格老，所以你要聽我的，你要滿足我對你的期望與想像。為你好，其實是為我好。



情境3-要離不離時

8.「要離婚，可以啊！我們明天就去戶政事務所簽！」

►你慢慢等吧！冷靜下來以後，我明天一定沒空，後天也沒有，永遠都沒有！



情境4-懶得找藉口時

9.「我想要跟你繼續下去，但是我媽反對，她說我們不適合。」

►這句話的意思是說，我其實不愛你，比較愛我媽，一點也不想跟你繼續下去，這只是安撫你的，不要當真了。



情境5-確定離婚時

10.「老公，我永遠愛你。」

►你死定了。

呂律師的貼文一出，引來網友們紛紛感嘆，「說的太實在了！」、「感覺最後一點菜刀已經藏在背後」、「廢話永遠比真話多」；其中，更有皮膚專科醫師在下方留言「家和萬事興，家不和萬事興風作浪」。