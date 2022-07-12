人妻自爆「還是處女」！老公婚後不碰她　一看尪手機崩潰：想去死

▲人妻發現老公愛的是男人，數度情緒崩潰，甚至想要輕生。（圖／翻攝TikTok@cndyynsd）



記者吳美依／綜合報導

印尼一名人妻在TikTok自爆仍是一名處女，因為老公婚後性情大變，甚至根本不願意碰她。人妻對此非常傷心又疑惑，直至某次看了丈夫手機，才發現枕邊人早就移情別戀，且出軌對象還是一名男子。她為此情緒崩潰，甚至想要輕生，但如今終於完成離婚手續，從這段關係中解脫。

人妻表示，夫妻倆去年10月2日互許終身，在婚禮上非常甜蜜，還開開心心地領取結婚證書，未料「婚後很多事情都變了，很多我不曾預料的事情發生了」，與先前想像中的幸福生活完全不同。

人妻偷看丈夫手機，竟發現老公與男性情人的親暱對話，2人還互說「愛你」，「原來，他愛的不是我，是『他』。那一刻，我覺得我的世界崩塌了。」

丈夫發現性向曝光後憤而離家，不僅拒絕回覆太太的訊息，甚至與所有家人斷絕聯繫。人妻表示，她在那一段日子非常難熬，差一點做出傻事，幸好獲得眾多親友支持，終於在今年7月4日正式離婚，「一切都結束了」。

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