兒「想考航空地勤」卻狂打電動！母嘆：怎開導　律師神解惑被讚爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親心累表示，兒子畢業後想考航空地勤，但感覺一直沒有很上心，除了找份輕鬆的兼職工作，在家總是打電動，讓她不知該如何開導。對此，律師呂秋遠寫下長文，更中肯表示「開導他，是社會的事，妳的責任是把他趕出去。」

該名母親透露，兒子去年大學畢業服完役後，對工作一直不上心，老是找藉口做輕鬆的兼職工作，「他因為將來想考航空地勤，正在上日文課，但那課程也僅一個禮拜一天，且只有2小時，不過他總說平時可能要看書，準備其他的。」

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起初，母親十分尊重兒子的選擇，但他在家不是電動就是電腦，而且每做一份工作，沒幾天就會抱怨無聊，然後直接離職，「後來這份工作是在工地，老公朋友願意教兒子一技之長，不在乎有沒有經驗，他剛開始也志氣滿滿，殊不知做了3天，就說背痛，說女朋友不讓他做。」

這回，她並沒有順著兒子的意，只是叫他好好學、好好做，畢竟若地勤沒考上，至少還有一技之長，「他雖然沒再講，但後來工作態度故意沒有很好，我們之間的關係也變得緊張，這到底是剛出社會的必經過程，還是他心態有問題，請問我到底要怎麼開導他？」

對此，呂秋遠直言，「其實我沒有想開導他，我比較想開導妳。因為一個成年人，如果他不願意去改變自己，誰開導都沒用。人生，大部分的時候都是自己有天突然想通了而已，並不是誰真的開導了他；或者是他被社會教會了某些事情以後，他就覺得該改變了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

他表示，「裝睡的人叫不醒，你的寶貝是開導不了的，能開導他的，只有這個社會。當妳讓他體會到現實的殘酷，他就會修正他的工作態度，如果他反省不了，那麼也是他的問題，不是妳的。未來他因為社會的教育，而因此走偏，要負責任的還是他自己，畢竟，有許多人面對的條件比他更差，但仍然堅強地走過來，而且始終是個好人。」

最後，呂秋遠也對那位母親喊話，「妳已經完成對他的保護教養義務了，媽媽的責任只有到20歲，剩下的就是親情。但真正的親情不是幫他解決問題，而是讓他自己去面對，在他盡力了以後，自己還有能力，就扶他一把；沒能力也只能祝福他，這才是讓他成長的方式。」

律師的一番話，引起廣大共鳴與討論，網友們紛紛回應，「世上只有工作好，不做的孩子吃不飽！這句太讚」、「當母親可以恩重如山，也可以是恩重如山倒的土石流，把兒子沖出家門讓他去獨立」、「妳打臉不了他，就讓他被社會狠狠的打臉」、「不用開導，請他搬走就好了」、「每個人都要為自己的人生負責」、「結尾下得非常之好，滾出去啦～」。

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