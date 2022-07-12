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高雄市長候選人出現第3人！她也喊要參戰　曾任楊秋興發言人

▲曾任黃俊英、楊秋興競選總部發言人的曾尹儷，今表態要參加2022高雄市長選舉 。（圖／曾尹儷提供）

▲曾任黃俊英、楊秋興競選總部發言人的曾尹儷，今表態要參加2022高雄市長選舉 。（圖／曾尹儷提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長選戰開打，除了國民黨候選人柯志恩以及現任市長陳其邁之外，曾任黃俊英、楊秋興競選總部發言人的曾尹儷今（12）日也表態參戰，改變政黨主導候選菜單市民無從選擇的現狀。她希望能邀集8萬人以上的中間選民，善用寶貴一票的力量，勇於對政黨Say No，表達關鍵民意。

曾尹儷過去曾任黃俊英、楊秋興競選總部發言人，在2020年高雄市長補選時，也曾口頭表態參選，但最後並沒有去登記，她今天再度表態要參戰，要成為高雄市長候選人第三人。

曾尹儷說，要做先鋒的工作，非常辛苦困難，在高雄可能行不通，但她還是樂意成為一位開拓者，不畏艱辛、勇於挑戰，證明自身就是能致力於解決問題的實踐者。她認為，這次如果不身先士卒，往前再踏出一步繼續前進，實現獨立參選的公民參與實驗計畫，未來任何的獨立候選人，可能都會因缺乏政黨財力資源，很難有機會可以平等參選參政。

▲▼曾任黃俊英、楊秋興競選總部發言人的曾尹儷，今表態要參加2022高雄市長選舉 。（圖／翻攝自曾尹儷FB粉絲專頁）

▲曾任黃俊英、楊秋興競選總部發言人的曾尹儷，今表態要參加2022高雄市長選舉 。（圖／翻攝自曾尹儷FB粉絲專頁）

第一階段，曾尹儷期待能募集到150萬登記保證金，讓她能以無黨籍身分登記獨立參選。她並喊出「咱的高雄、可以更好」口號，希望集結足夠的力量，邀請8萬人以上的市民，勇敢向政黨候選人Say No，用小額認同獎助金讓獨立參選人站上辯論台發聲，並用8萬以上的選票將登記參選的保證金也拿回來，展現公民政治參與的影響力。

曾尹儷也向市民分享如何用選票慎選參選人，及改善高雄選舉政治等有意義的做法。她認為，高雄市民不用只限於選擇政黨的候選人，可以用選票開始支持獨立專業參選人，改變政黨壟斷資源造成嚴重分配不均的現狀。

他說，市民可以讓選舉回歸於選賢與能初衷，政治始於用良心管理眾人之事的起點，讓政府以公共價值為本，實踐誠信服務市民，創造民生福利的治理本質。曾尹儷鼓勵市民參與改變扭曲政黨政治文化的的公民行動，現在已不能再耽擱，要長期不懈努力推動下去。

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