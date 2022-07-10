安倍遇刺身亡！呂秋遠高喊「遠離3種人」：一群道德敗壞的人

▲前日本首相安倍晉三遇刺身亡，引發各界熱烈討論。（圖／達志影像）

記者邱晟軒／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，引發全球高度關注。對此，律師呂秋遠認為，因為安倍驟逝而歡欣鼓舞的人，應該和他們在網路世界上絕交，現實生活不必有連結。

呂秋遠今（10日）在個人臉書發文表示，對於安倍首相過世，而歡欣鼓舞的人，網路世界可以絕交，現實生活不必有連結，因為他會是那種：

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幸災樂禍：看到別人被暴力傷害，甚至死去，卻會立刻跳出來表示自己很開心的人。

見獵心喜：不喜歡看到台灣與日本關係成長，所以看到日本友台的重要人士過世，就覺得台日邦交會天崩地裂的人。

泯滅人性：在人家辦喪事、一片哀戚的時候會上門道賀，而且不在意喪家情緒的人。

呂秋遠認為，如果是台灣人，除了幸災樂禍、見獵心喜、泯滅人性以外，那麼這樣的人很有可能恩將仇報， 畢竟這個人協助我們打到非常短缺的疫苗，緩解當時的台灣社會恐慌，還幫忙我們的朋友賣鳳梨等水果到日本，但是卻對於他的死過世嘲笑他。

呂秋遠說，如果是中國人，除了幸災樂禍、見獵心喜、泯滅人性以外，那麼這樣的人很有可能不明事理，畢竟這個人確實參拜過靖國神社，但這本來就是他們國家的忠烈祠。如果曾經參拜過靖國神社就是該死，那麼他也盡力促成修復日中關係，又要怎麼說？

▲日本前首相安倍晉三8日遭槍擊喪命，民眾哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

呂秋遠表示，你要一個出生在1954年的日本老人家得要負責南京大屠殺與七七事變，卻對於自己國家到處可見，無能為力的悲劇視而不見？

徐州八孩的鐵鍊女案？唐山調戲女生不成後痛毆案？就像是他們自己人說的，對一個遠在他方，甚至可能還幫過自己同胞的老人過世，歡天喜地，但是卻對於自己所住的小區保安鞠躬哈腰，只為了能出去透透氣？

呂秋遠強調，如果你是台灣人，請想想這件事：安倍首相，是歷年來對台灣最友好的日本實力政治家。他為首的派系，仍然是自民黨最大的主導力量。不論是經濟政策、人事安排，都可以影響現任首相。他走了，以後台日關係勢必會受到某種程度的影響。除非你根本就看不得台灣越來越好，否則你在高興什麼？

▲日本台灣交流協會外留言板民眾一天寫滿。（圖／翻攝Emmy追劇時間臉書）

如果你是中國人，請想想梁靜茹。她的《可惜不是你》這首歌，在事件發生以後曾經立刻被下架，理由竟然是因為「可習不是尼」這句諧音。一句諧音就能讓你唱不了歌，生在中國，除了對別人的悲劇興高采烈，來掩蓋自己生活的可悲，你有什麼好開心的？

呂秋遠最後指出，至於世界上其他人，即使漠不關心，也不會落井下石。因為，就像是黃秋生說的，「一個道德敗壞的人，唯一讓他高興的事，便是別人倒霉。」是的，我不僅僅在談安倍阿北的悲劇，我談的是一群道德敗壞的人，可習不是尼。