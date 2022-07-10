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社會 社會焦點 保障人權

板橋男15年贍養費一毛不付　前妻表弟撂2男押到公墓痛毆

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子15年前與妻子離婚，法院判需支付每個月3萬元贍養費，但他擺爛一毛不付，整整15年對母子3人不聞不問，前妻向表弟哭訴；日前表弟夥同2友人將他強押至公墓毆打，並要求先支付50萬元贍養費，隨後將他丟包在停車場，警方獲報將前妻及表弟等4人依法送辦。

▲▼林男在停車場被謝男等人擄走，事後向警員報案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林男在停車場被謝男等人擄走 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，54歲的林姓男子在34歲時娶了19歲陳姓女子為妻，婚後生下2子，但林男以開計程車維生，收入不穩，2人時常為了經濟問題吵架，還因為離婚事情鬧上法院，法官當時判林男需支付每個月3萬元贍養費給陳女，2子由前妻照料。

▼林男事後向警員報案 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼林男在停車場被謝男等人擄走，事後向警員報案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒想到，林男離婚後用盡各種理由拒絕支付贍養費，整整15年，林男未付半毛錢；陳女日前向謝姓表弟抱怨此事，他聽聞後氣炸，誓言要替表姊討公道。上個月（6月）27日清晨，謝男夥同2名友人開車到林男住家附近的長江路停車場堵人，待林男要取車時上前要求先支付50萬元贍養費遭拒。

雙方在停車場起口角，謝男等3人隨即將林男強押上車，載至五股區一處公墓痛毆他，造成他頭部及四肢擦挫傷，3小時後才載回停車場丟包，林男立即報警，警方獲報立即成立專案小組，以車追人，傳喚陳女、謝男及2友人到案，訊後依妨害自由、恐嚇、傷害等罪移送新北地檢偵辦。

▲▼林男在停車場被謝男等人擄走，事後向警員報案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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