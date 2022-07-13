老媽沉迷六合彩！4孩「苦扛千萬債」求救：無底黑洞　律師給1條路

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友心累求救，由於母親染上賭癮，這些年不斷跟高利貸借錢，為幫媽媽還賭債，父親的退休金已經搭進去了，後來4個孩子接手扛下債務，前後也噴了近千萬。對此，律師呂秋遠只給出唯一的答案，直言「就當你媽媽已經被附身。」

該名網友透露，媽媽染上賭癮，這些年來不斷跟高利貸借錢，當她承受不住時，就會向孩子們求救，「這幾天她又爆出180萬的債務，為了她的賭債，爸爸的退休金、奶奶養老金搭進去，房屋貸款已經貸二胎、土地貸二胎，連車貸也是。」

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他感嘆，「我們4個孩子前後處理掉快1000萬，每當事情爆發，她都說她知道，要我們看她改，但一次次的相信，換來一次次的債務。我們家經營小吃店，怕被債權人打擾，才這樣一次次去補這無底黑洞。救救我們，救救這賭博的深淵，為什麼簽六合彩會這樣？」

▲呂秋遠勸，別再給她任何的支援。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

對此，呂秋遠直言，「對於這樣的人，最好的方式就是徹底決裂，不給予任何的支援，就當你的媽媽已經被附身，給她錢，就是給她繼續墮落的能量。你沒可能改變她，唯一能改變她的，只有她自己。」

呂秋遠表示，雖然不能斷絕關係，但法律上你們沒有義務幫她還債，「而扶養義務，1個月也頂多就是1萬多元，除此之外，什麼都不該給。畢竟如果你們再繼續支援她，下場就是全家一起走。只有恩斷義絕，才能讓她知道情深義重。」

而網友們也紛紛回應，「愚孝沒有孝，就只有愚」、「我婆婆中了一次六合彩後，就簽很大，老公那時還是高中生，拖著媽媽到每個組頭那裡大駡，我們家不會幫她還錢，如果你們要讓她簽是你們跟她的事！後來她把所有的六合彩都斷了，沒再簽了」、「賭跟毒難解，做子女的如果可以狠下心，不理她不幫她還，需要很大的勇氣跟自己的心軟抗戰」、「受用，謝謝呂律師」。

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