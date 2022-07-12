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走到哪貪到哪！文化部高官母殘子幼求緩刑遭駁　被推上囚車發監

記者劉昌松／台北報導

前文化部人文司長朱瑞皓，因涉犯貪瀆案件，被貶調為國立傳統藝術中心副主任後，年收入仍有150萬元，到職後短短1年多，洩漏2項工程標案餒榮，接受廠商招待喝花酒，並收賄180萬元，被高院判刑7年6月，朱上訴請求考量他母親殘障、子女年幼，給予緩刑機會，最高法院認為刑度已經夠輕了，駁回上訴確定，台北地檢署12日傳喚朱瑞皓到案發監。

▲▼前文化部司長朱瑞皓因貪污收賄案判刑定讞發監。（圖／記者劉昌松攝）

▲前文化部司長朱瑞皓因貪污收賄案判刑定讞發監。（圖／記者劉昌松攝）

朱瑞皓12日拄著助行仗緩步走到台北地檢署執行科報到，準備要搭上前往監所的囚車時，疑因重心不穩，難以施力，前後共3名法警見狀，上前半扶半推地，幫朱瑞皓踏穩台階上車。

判決指出，朱瑞皓從2014年7月起，先後擔任文化部人文及出版司的副司長、司長，因被發現涉嫌向書商索賄，2018年7月被調職到國立傳藝中心副主任，負責採購業務，8月底，舊透過白手套陳金源，將還沒公告的標案「臺灣戲曲中心三樓多功能廳等空間室內裝修工程」，洩漏給安慶營造公司。

安慶負責人廖育強為了保持友好關係，多次招待朱瑞皓上酒店消費，朱瑞皓也因此花費龐大，積欠債務，但安慶仍在朱瑞皓安排的標案評委護航下，以最高分取得標案，截至2019年7、8月間，朱瑞皓依約收到回扣120萬元。

▲▼ 前文化部人文司長朱瑞皓戴銬被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲朱瑞皓另涉向書商索賄案仍在法院審理中。（資料照／記者劉昌松攝）

緊接著在2019年11月間，朱瑞皓又提前洩漏「臺灣音樂館專屬之五樓琴房設備裝設工程統包案」標案計畫，並提供相關需求、資格文件，同樣安排友好評委，讓廖育強的另1間蘿丹室內裝修公司得標，朱瑞皓又因此收取回扣80萬元。

高院審理認為，朱瑞皓在1年多之內，2度洩漏國防以外秘密，收取回扣180萬元，嚴重敗壞官箴，經考量朱瑞皓在偵查中自白犯行，並繳交全部所得財物，減輕判刑2個貪污罪各6年8月、6年，共應執行7年6月，朱瑞皓上訴，請求法院考量他患病，又要扶養年又子女及身體殘障的母親，希望能再輕判給予緩刑機會，但最高法院認為「已無過苛而足以引起一般人同情之情形」，駁回上訴確定。

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