李永得酸北市府「獅子大開口」　柯文哲反擊：不曉得他在講什麼

▲柯文哲出席雲林縣林內驛站政策說明會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

面對空軍總司令部舊址都更，文化部長李永得9日批評，文化部取得的3公頃基地，在都市計畫當中，被台北市政府要求40％回饋，直言北市府「獅子大開口」，完全不符合市場邏輯。對此，台北市長柯文哲10日反擊，不曉得李永得在講什麼、發言原因為何。

身兼民眾黨主席的柯文哲10日上午到雲林縣林內驛站政策說明會，並於會後接受媒體訪問。針對李永得批評台北市政府「獅子大開口」，柯文哲表示，這個案子很奇怪，自己當台北市長快要8年，空總那塊地「還是在那裡，也不曉得幹什麼」。

柯文哲指出，台北市政府的態度是基於都市發展，對那塊地都沒有預設立場，且立法院長游錫堃詢問立院遷建土地時，他還回答「空總那一塊地」，所以「我不曉得文化部長（李永得）在講什麼，台北市可完全配合中央，如果土地變更台北市可以抽40％的地，但我們完全沒有那個意思，完全是中央有計劃就配合辦理，所以不曉得他發言的原因是什麼。」

而台北市都發局也於10日聲明，空總現仍為軍事機關用地的公設用地，因為文化部所提未來規劃除了文化使用外，尚有商業使用，所以參照台北市公設用地變更為商業區應回饋40%土地通案原則要求回饋，該回饋比例是全市通案、統一之標準。

李永得9日出席空總「精神跑道——空總夏藝站」開幕，宣告空總啟用動畫創作者基地，但他於致詞時提及，空總占地7公頃，台北市政府劃設4公頃作為歷史建築，由於該地仍屬軍事機關用地，文化部取得剩下3公頃要和北市府做都市計畫變更，但過程中北市府卻「獅子大開口」要求40％回饋，最後只剩不到2公頃，不符合市場邏輯。