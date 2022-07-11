吳景欽／林益世案談職務行為之爭

▲前立委林益世收賄案輕判4年10年，最高法院提案刑事大法庭審理。（圖／記者吳銘峯攝）

前立委林益世因財產申報不實遭罰四百萬元，經最高行政法院駁回上訴確定。惟刑事部分，即為私人利益收受六千萬元，並利用其身分施壓國營事業，是否屬立委的職務行為，致可成立公務員違背職務受賄罪，卻纏訟至今。

依《貪污治罪條例》第四條第一項第五款，公務員違背職務受賄罪的法定刑為十年以上有期徒刑或無期徒刑，僅次於故意殺人之重罪。惟關乎此罪成立前提的職務行為之認定，各法院卻有法定職權與實質影響力之爭。以立委來說，其並無任何具體的職權，僅能藉由質詢或預算通過來施壓行政機關，致使職務行為的範圍，顯得飄忽不定。

故於林益世的第二審判決，對於職務行為採取較為廣泛的認定，即只要公務員得為或應為且有密切關連者皆屬之，致以違背職務受賄罪判十二年有期徒刑。但來到了更一審判決，卻否定此見解，並以爐渣業務屬私經濟行為，致與立委的職務行為無涉，僅能適用《刑法》第三四六條第一項法定刑上限為五年有期徒刑的故意恐嚇取財罪處。而因被告是利用公務員身份而犯之，雖須加重二分之一，卻因審理期間超過七年，依據《刑事妥速審判法》又得為減刑，致處以四年十個月有期徒刑。

因職務行為認定之寬嚴，竟帶來罪刑的天差地別，故此案來到最高法院，審理庭已提出是否由大法庭為統一見解之徵詢，希冀根本解決長久爭執。甚且在此次的意見徵詢裡，除針對職務行為外，也觸及到林益世案裡少被提及之問題。即若對職務行為採取嚴格的法定職權說，致無法成立公務員違背職務受賄罪時，是否就可直接適用《刑法》呢？

因依據《貪污治罪條例》第六條第一項第五款，有所謂公務員對於非主管事務的圖利罪，此為五年以上有期徒刑。故就算立委無具體法定職務，但利用其地位施壓來取得私人不法利益，不就落入此罪的處罰範疇，未考慮此，就直接適用刑罰較輕的《刑法》罪名，實也有很大疑問，致應一併處理。尤其2023年實施的《國民法官法》，也會在2026年延伸至最輕本刑十年以上有期徒刑之案件，公務員違背職務受賄罪就在其中，就使職務行為爭議之解決，顯得相當重要。（本文經作者同意，轉載自《自由廣場》）