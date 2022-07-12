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北市殯儀館驚爆收賄醜聞「千元鈔塞屍袋」　化妝師收1萬元A最多

▲▼ 台北市殯儀館爆發員工收受禮儀業者紅包案，多名涉嫌貪污罪被告遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 台北市殯儀館爆發員工收受禮儀業者紅包案，北檢曾發動17路大搜索約談行動。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市第一、第二殯儀館聘僱人員爆發收紅包案，檢察官調查發現，包括龍巖等殯葬業的禮儀師，為求工作順利、盡快完成亡者後事，常私下塞600到2000元不等紅包給殯儀館人員，有時還直接把新台幣就放在剛裝過大體的屍袋內，其中，負責化妝業務的袁姓女技術員，被蒐證到7次共收賄1萬500元最多，北檢依12日依法起訴13名官商。

傳統民間習俗喪家在儀式結束後，會給協助人員包禮表達謝意，但現在主要殯葬業務都是公家辦理，殯儀館員工都是公務人員，不得收受賄賂，政府也多次掃蕩紅包陋習，依《貪污治罪條例》規定，不違背職務行賄者可處3年以下徒刑，收賄者可重判7年以上。

檢方獲報，殯葬業者為求進館、入殮、化粧等業務順遂，包括淨身、著裝、防腐、化粧、補粧、挑選較佳冰櫃位置、在冰櫃擺放念佛機、儘速整理大體儀容等業務，都會依個案交付1000至2000元不等的紅包，給北市一殯、二殯化妝室的基層技工與工友。

檢察官2021年10月指揮廉政署展開搜索約談，根據業者帳冊，以及殯儀館監視器等錄影，發現這些官商私下交付收受賄款事證，偵辦後將涉嫌收賄的基層技術員起訴，但檢方也同時發現第一殯儀館的毛姓、張姓技工曾當場悍拒收錢。

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