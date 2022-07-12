　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡炳坤憤恨不平「被栽贓」　柯文哲轟文化部：部長、次長沒在開會？

▲▼延壽國宅J區海砂都更案，歷經十多年波折，終於在今天(7/12)舉行拆除重建典禮。台北市長柯文哲、中華工程董事長陳瑞隆、中華工程獨立董事葛樹人皆出席參與拆除典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長蔡炳坤11日晚間與台北市長柯文哲一同餐敘時，因為腦中風緊急送醫，據了解蔡炳坤近期為文化部長李永得砲火頻嗆北市府而煩心，連腦中風前都還在講台博館土地一事。柯文哲12日表示，蔡炳坤比較「老實人」，且是老師出身，覺得沒有做的事情卻被人栽贓，「部長（李永得）是從來沒跟次長（蕭宗煌）開會是不是？」

柯文哲12日上午出席延壽國宅J區都更案拆除典禮，關於蔡炳坤的狀況，柯文哲仍強調，這涉及醫療專業，且需要家屬授權，所以仍得由醫療小組發言，市長不宜對個人病情發表意見，已有交代醫療小組，若取得家屬同意的話，會由仁愛醫院醫療小組跟外界說明。

至於蔡炳坤的工作如何分配給他人？柯文哲提及，台北市政府有1個市長、3名副市長、1名秘書長、3名副秘書長，再加上參事、有給職市政顧問，是有足夠的人，不會有任何人去影響到工作，今早已有討論要啟動代理系統。

媒體追問，蔡炳坤工作要給誰負責？倘若未來台北市副市長黃珊珊請辭，市府只剩下一名副市長彭振聲。柯文哲強調，台北市有1個市長、3個副市長、1名秘書長、3個副秘書長，加上7至8名參議、5個有給職市政顧問，其實人相當多，之前就有代理系統，而自己做事有SOP，所以有通知研考會主委將代理系統SOP報表印出來，讓他確認一遍後決定由誰代理。

針對蔡炳坤餐敘時為李永得近期言論煩心，柯文哲指出，蔡炳坤是老師出身，後來有當過校長，從政以前教育界人士，坦白說是「老實人」，不像他比較皮，所以蔡炳坤「受不了人家去抹黑他。」像是空總回饋案，立法院長游錫堃都來北市府談過了，土地回饋是國家的制度，有必要的話北市府甚至可以放棄，「我都不曉得李永得怎麼去打這條？對我們來講是莫名其妙。」

柯文哲提及，台博館土地案更奇怪，蔡炳坤還憤恨不平地說，都和文化部次長蕭宗煌談完了、事情解決了，「部長是從來不跟次長開會是不是？」台北市的副市長跟文化部次長都談完、事情解決了，不曉得李永得在罵什麼，而蔡炳坤也很生氣、一直唸。

柯文哲直言，蔡炳坤很不習慣這種事，「我會覺得你要抹黑就抹黑、要亂打就亂打，反正每晚Call in節目亂打可多了，但是他（蔡炳坤）就不行啊！他就是老師出身的，他覺得他沒有做的事情，被人家栽贓。」

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
本土劇床戲播出「尺度太大急打馬賽克」！她只穿肚兜掉半球
50歲單身漢撿到女嬰…養女25年後變「億萬CEO」！　賣掉公
快訊／糗！林佳龍首亮相就口誤　「台北市需要跨域治理的市長」
痛別35年愛夫！安倍遺孀悲送「小晉」最後一程　靈車繞行首相官
蔡炳坤被李永得氣到腦中風？　柯文哲：他感到憤恨不平「被栽贓」
LIVE／安倍晉三告別式最新畫面！ 　東京現場上萬人龍不見底
找嘸車主！汽車「被公主抱」療癒炸　內行反驚：完蛋了
走到哪貪到哪！文化部高官母殘子幼求緩刑遭駁　被推上囚車發監
哥哥深愛日本「為國獻命」！安倍親弟喪兄後首發聲：請好好安息

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

萬安演習25日登場　這三里首示範「車停、人就近疏散」

快訊／林佳龍連珠砲狂嗆侯友宜　「不知道我的對手是誰」

民進黨團：陳時中還要做好交接工作　不需要急著趕他離開崗位

快訊／糗！林佳龍首亮相就口誤　「台北市需要跨域治理的市長」

林智堅身陷論文抄襲疑雲　林濁水聽完「台大教授對話」嚇壞

政務官是自由業？柯文哲忍住不罵陳時中　收斂砲火「我氣到不想講話」

自主封城重創餐飲觀光　黃珊珊：下周提北市振興方案

王金平出面召集！柯志恩「競選團隊」出爐　韓團隊葉匡時任主委

民進黨團大讚台日邦誼情如親友　「賴清德前往日本就是台灣特使」

誰來接衛福部長？　行政院：陳時中請辭獲准後適時公布

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

媽用飯蛋糕幫兒慶生！　一句「把飯吃完」他淚崩

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

萬安演習25日登場　這三里首示範「車停、人就近疏散」

快訊／林佳龍連珠砲狂嗆侯友宜　「不知道我的對手是誰」

民進黨團：陳時中還要做好交接工作　不需要急著趕他離開崗位

快訊／糗！林佳龍首亮相就口誤　「台北市需要跨域治理的市長」

林智堅身陷論文抄襲疑雲　林濁水聽完「台大教授對話」嚇壞

政務官是自由業？柯文哲忍住不罵陳時中　收斂砲火「我氣到不想講話」

自主封城重創餐飲觀光　黃珊珊：下周提北市振興方案

王金平出面召集！柯志恩「競選團隊」出爐　韓團隊葉匡時任主委

民進黨團大讚台日邦誼情如親友　「賴清德前往日本就是台灣特使」

誰來接衛福部長？　行政院：陳時中請辭獲准後適時公布

代銷龍頭月斥55萬搶七期「地租王」　傳蓋接待中心

蔡炳坤「腦出血」如不定時炸彈！醫曝誘發原因：還好倒下時他在旁

「穿制服三圍較明顯」銀行主管涉性騷丟飯碗　提告討273萬吞敗

全台唯一！10間「三麗鷗主題房」搶先看　美樂蒂、雙星仙子夢幻現身

送安倍最後一程！女子獻花「崩潰痛哭」　悼念人龍看不見盡頭

腫瘤貓進收容所成為小明星　見人「碰頭」呼嚕撒嬌找到溫暖的家

萬安演習25日登場　這三里首示範「車停、人就近疏散」

大掃除驚見「長腿彈跳怪蟲」　網急喊別殺：30年沒看過了

本土劇床戲播出「尺度太大急打馬賽克」！她只穿肚兜掉半球　無碼照瘋傳

太Q！超商最新「蒙布朗霜淇淋」悄開賣　全台只有1門市買得到

政治熱門新聞

賴清德赴日悼安倍　他驚呼：閃電行動

蔡炳坤餐敘中風　柯文哲「冷靜問一句話」決定送醫

賴清德以「家屬親友」身分弔唁安倍晉三　免排隊直接捻香

快訊／蔡炳坤「出血性腦中風」緊急開刀　餐敘到一半倒向柯文哲送醫

蔡炳坤腦中風送醫　手術結束「加護病房觀察中」

蔡炳坤微笑入座　前菜一口未吃突「向左歪斜」

快訊／李登輝「三星愛將」曹文生辭世　曾任總政戰部主任

快訊／蔡炳坤送醫手術中！柯文哲還原餐敘過程　「第一時間就知道是中風」

蔡炳坤出血性腦中風「情況不樂觀」　柯文哲已趕到現場

疫情指揮中心找立委「讓柯文哲進退兩難」？　林昶佐大怒：已報案

館長轟陳時中影響經濟！律師曝元兇打臉

陳時中選市長！他氣炸列出「8責任全部沒扛」

柯文哲掛心蔡炳坤　淡定致詞唱《囚鳥》後急衝醫院

快訊／首度鬆口拚連任！　侯友宜：尊重黨中央「全力配合」

更多熱門

相關新聞

把責任做好！黃珊珊提醒陳時中：自由業不是隨便自由

把責任做好！黃珊珊提醒陳時中：自由業不是隨便自由

2022九合一選舉腳步接近，民進黨徵召衛福部長陳時中參戰台北市長，昨受訪時自稱自己從事的職務「沒有任期」，進到政務官體系裡面是「自由業」，引發熱議。對此，台北市副市長黃珊珊說，「自由業不是隨便自由」，工作上要把自己的責任顧好，「我們在工作上不可能可以自由來來去去，一定把責任做好才是最重要」。

蔡炳坤腦中風住加護觀察　黃珊珊：市政不會停擺

蔡炳坤腦中風住加護觀察　黃珊珊：市政不會停擺

屍袋放千元鈔　北市殯儀館13官商起訴

屍袋放千元鈔　北市殯儀館13官商起訴

北市副市長蔡炳坤病倒送醫　跨黨派官員發聲祈福

北市副市長蔡炳坤病倒送醫　跨黨派官員發聲祈福

LIVE／蔡炳坤中風手術搶救　院方說明最新畫面

LIVE／蔡炳坤中風手術搶救　院方說明最新畫面

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲蔡炳坤文化部

讀者迴響

熱門新聞

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

PChome開門日賺僅1.33萬　詹宏志1句話跟接班人撕破臉

許瑋甯淋雨戲收工「搭邱澤愛妻專車」

嘿咻女網友5個月捨不得放　偽單身騙砲2次下場慘了

手術刀片掉體內卡2天　嬤突病逝

19歲少年打完球狂灌冰飲　胸痛送醫不治

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

月入45K男提親　女友爸要216萬聘金：不拿吃虧

人妻揪小王「無套」玩很大　碩士夫崩潰求償

黃嘉千認婚變6天首露面　竇智孔再發聲嘆氣

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面