蔡炳坤憤恨不平「被栽贓」　柯文哲轟文化部：部長、次長沒在開會？

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長蔡炳坤11日晚間與台北市長柯文哲一同餐敘時，因為腦中風緊急送醫，據了解蔡炳坤近期為文化部長李永得砲火頻嗆北市府而煩心，連腦中風前都還在講台博館土地一事。柯文哲12日表示，蔡炳坤比較「老實人」，且是老師出身，覺得沒有做的事情卻被人栽贓，「部長（李永得）是從來沒跟次長（蕭宗煌）開會是不是？」

柯文哲12日上午出席延壽國宅J區都更案拆除典禮，關於蔡炳坤的狀況，柯文哲仍強調，這涉及醫療專業，且需要家屬授權，所以仍得由醫療小組發言，市長不宜對個人病情發表意見，已有交代醫療小組，若取得家屬同意的話，會由仁愛醫院醫療小組跟外界說明。

至於蔡炳坤的工作如何分配給他人？柯文哲提及，台北市政府有1個市長、3名副市長、1名秘書長、3名副秘書長，再加上參事、有給職市政顧問，是有足夠的人，不會有任何人去影響到工作，今早已有討論要啟動代理系統。

媒體追問，蔡炳坤工作要給誰負責？倘若未來台北市副市長黃珊珊請辭，市府只剩下一名副市長彭振聲。柯文哲強調，台北市有1個市長、3個副市長、1名秘書長、3個副秘書長，加上7至8名參議、5個有給職市政顧問，其實人相當多，之前就有代理系統，而自己做事有SOP，所以有通知研考會主委將代理系統SOP報表印出來，讓他確認一遍後決定由誰代理。

針對蔡炳坤餐敘時為李永得近期言論煩心，柯文哲指出，蔡炳坤是老師出身，後來有當過校長，從政以前教育界人士，坦白說是「老實人」，不像他比較皮，所以蔡炳坤「受不了人家去抹黑他。」像是空總回饋案，立法院長游錫堃都來北市府談過了，土地回饋是國家的制度，有必要的話北市府甚至可以放棄，「我都不曉得李永得怎麼去打這條？對我們來講是莫名其妙。」

柯文哲提及，台博館土地案更奇怪，蔡炳坤還憤恨不平地說，都和文化部次長蕭宗煌談完了、事情解決了，「部長是從來不跟次長開會是不是？」台北市的副市長跟文化部次長都談完、事情解決了，不曉得李永得在罵什麼，而蔡炳坤也很生氣、一直唸。

柯文哲直言，蔡炳坤很不習慣這種事，「我會覺得你要抹黑就抹黑、要亂打就亂打，反正每晚Call in節目亂打可多了，但是他（蔡炳坤）就不行啊！他就是老師出身的，他覺得他沒有做的事情，被人家栽贓。」