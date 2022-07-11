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放鳥外送員60杯飲料　訂購人竟是「往生者」！生命園區：會有報應

▲▼外送,外賣,餐飲業,生意差,禁止內用,消費者,影響生計。（圖／記者周宸亘攝）

▲有外送員送60杯飲料遭放鳥，一查竟發現訂購人是「往生者」。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

外送員遭惡整的事件頻傳，不過近日竟有人用往生者名義，在foodpanda訂了60杯飲料，結果3名外送員將飲料送達苗栗縣福祿壽生命藝術園區後，才發現白忙一場，讓園區經理也不禁怒批惡搞者，「玩笑開大了！你會有報應！」

據園區人員指出，當天有3名外送員騎機車將一共60杯的紅茶、楊桃汁送到生命園區，結果3人嘗試連絡訂購者後，卻發現電話都打不通，於是立刻請園區幫忙找人，不料園區一查竟發現，訂購者與正在辦理喪事中的往生者名字相同，往生者家屬也聲稱無人訂購飲料，這才發現疑似有人冒名訂飲料，惡整外送員。

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▲福祿壽生命藝術園區。（圖／翻攝自Facebook／福祿壽生命藝術園區）

▲福祿壽生命藝術園區。（圖／翻攝自Facebook／福祿壽生命藝術園區）

對此，園區經理羅鉉茗9日也在臉書發文痛批，「做人別這麼缺德！用往生者的名字訂foodpanda外送60杯的飲料，來了3台摩托車頂著大太陽，送飲料，你～棄單，不接電話，外送大哥大姐們，急著找人，園區同仁也協助幫忙，你還是電話不接！我想全部買下，外送員也說不用！你～玩笑開大了，會有報應！」

消息曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「真的很可惡！拿往生者開玩笑」、「有夠扯」、「往生者會去找他評理，讓他知道把該給的付出代價」、「太過份了吧」、「怎麼這麼敢啊⋯真的是什麼都不怕嗎」、「也太沒良心了吧」、「可以把電話號碼給警察，讓警察去處理，而且會把他家地址都調出來」。

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