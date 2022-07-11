▲現在不少人會用外送平台點餐。（圖／記者周宸亘攝）

記者朱祖儀／綜合報導

外送平台相當方便，只要花銅板價的外送費，就能在家吃到美食。不過網紅作家黃大米表示，別以為只花一次外送費多點一些餐點，就會比較便宜，實際上還有許多看不到的額外費用。不少網友看了也相當有同感。

黃大米在臉書表示，在外送平台點飲料的時候，看到外送費只要29元，覺得相當便宜，於是多點了好幾杯飲料，不過結帳的時候卻覺得總價比平常貴上不少，「於是把帳單拿出來一看，哇~~每杯飲料比店裡面買貴了5元」。

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黃大米表示，她總共買了6杯飲料，所以整筆帳單比自己去買還要貴上30元，若再加上原本的外送費29元，就代表她的外送費其實是59元，「點的東西越多，外送的費用越高」。因此她認為還是直接打給店家叫外送會比較便宜，店家也賺得比較多。

不少網友看到PO文後，紛紛表示「真的…點完付錢的時候發現怎麼那麼貴」、「我和大米一樣，發現從平台訂除了要運費之外，產品本身也要被加價，我就都自己去買了」、「幾乎沒點過，太傷荷包了」、「餐點也是，都用套餐方式、沒單點，去店面買有單點，價格就差很多」，但也有人說，「外送平台有時候用優惠券或是外帶自取的折扣，會比直接跟店家買便宜」、「有優惠的時候訂才划算，之前訂餐直接折扣300」、「可以找有標店內價的」。