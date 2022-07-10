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客人備註：去刑警隊罵「吃大便！」　外送員不照做竟被給負評

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲外送平台越來越發達，外送員送餐時經常會碰到不同要求。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

外送員如果沒把餐送好，顧客給負評不會引起爭議，但因為「這種任務」被扣分，任哪個外送員都難以接受！有外送員日前接到一筆訂單，要他送餐到台北市刑警大隊時，對著收餐者罵「吃大便」，點餐客還誇口「出事我負責，有小費！」沒想到，原PO因為沒有照做，事後竟收到負評，讓他傻眼到不行。

這位外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出截圖，只見顧客訂單備註有2點，第1點很正常「在門口碰面」，接著就讓他傻眼，「收件人XXX（看到他幫我叫他吃大便，罵完跟我說，出事我負責，有小費）」。顧客還用私訊再次提醒他「記得是叫XXX吃大便」、「不要罵錯人」。

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這讓原PO覺得莫名其妙，忍不住在文中直呼，「要叫別人吃大便，是不會自己打電話或當面講喔！叫外送員做這件事是不是有點過份了？」而且送達地點還是台北市刑警大隊，「什麼叫有事你負責？」

▲▼ 。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲顧客要外送員到北市刑警大隊罵「吃大便」。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

外送員無奈直呼，「送餐幫顧客講祝賀詞是蠻多的，遇到這種罵人的，為難外送員很好玩嗎？」最傻眼的是，他沒有照做，對方竟然直接按負評，「外送辛苦維持良好評價，遇到這種的也算奇聞怪事吧！」

看到貼文後，不少網友也為原PO抱不平，「客人都不敢自己講了，他會負責才奇怪」、「直接給刑大看，讓刑大去查，因為這是最有力的證據」、「是要怎麼負責，被當場壓制的可是外送員喔！」還有外送員建議，「我熊貓遇到不合理的要求都會直接給他看這段：『系統偵測到異常訊息，訊息將自動屏蔽，外送夥伴將無法收到該訊息』。」

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