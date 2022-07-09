餐點放管理室突然消失！他打電話問警衛遭嗆：年輕人別那麼愛計較

▲男子透過外送平台點餐，餐點送達管理室前方的外送桌，卻突然消失。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

新北一名男子日前透過外送平台點餐，因為疫情的關係，外送員無法送上樓，只能將餐點放在大樓警衛室前方的外送桌，沒想到餐點因此憑空消失，詢問警衛還被嗆「年輕人不要計較」，讓他十分傻眼，明明就有繳納管理費，遇上事情卻處理不了，「治安何在，保全的意義何在？」

這名男子在「爆料公社」指控，他6日晚間透過外送平台點餐，為了符合防疫規定，外送員只能將餐點送達社區警衛室，再將餐點放在外送桌上，讓住戶自行下樓取餐，當時他剛從外面回來，經過車庫時看見外送桌上有餐點，App也通知「已送達」，停車後於是前往取餐。

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不過，男子到警衛室時，餐點已被取走，以為是其他住戶拿錯，但等了20分鐘仍舊沒看到人，只好向警衛求助，卻只得到一句「監視器死角」，接著再也沒有回應。

男子7日再度聯絡管理室，卻又是同一名保全，對方開口先問「幾歲」，又說「年輕人不要計較，這麼（樣）多不懂事」，明明自己是受害者，想找總幹事協助，為何要被檢討。

▼男子的餐點放在外送桌（紅圈處）上，卻突然消失，警衛還要他「年輕人不要計較」。（圖／翻攝「爆料公社」）



男子提到，後來該名保全要求「不要鬧到總幹事那」，還告知「總幹事今天沒上班」，接著掛掉電話，讓他十分傻眼，明明警衛室附近、上方的監視器非常多，他的餐點被偷，為何該名警衛要搞得像找碴一樣，明明都有繳納管理費。

男子提到，餐點被偷、找不到就算了，至少到電梯張貼公告，提醒住戶預防這種狀況，沒想到還要被檢討「年輕不懂事」，不明白治安何在，請保全又是為了什麼。

男子的遭遇曝光後，不少人留言建議，「這保全公司有夠拉基（垃圾）」、「這個是要反應給主委，研究明年是否需要更換保全公司」、「同理，你拿走也不會有問題！等相同事件多了，總幹事就該處理了吧」、「嗯～懂吃又會閃的老司機保全」、「感覺這保全過太爽了」、「死角是不會修正喔？這是什麼爛理由。」

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