文化部連日批北市！蔡炳坤送醫動手術　前幾分鐘還在談「台博館土地」





▲台北市副市長蔡炳坤（左）11日下午陪同台北市長柯文哲前往弔唁前日本首相安倍晉三。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長蔡炳坤11日晚間爆出身體不適，緊急被送往聯合醫院仁愛院區救治。市府幕僚私下表示，蔡炳坤近期為了文化部長李永得積極批評北市府一事煩心，原本透過電話方式與市府說明台博館爭議，結果不到幾分鐘後便出現身體不適、倒地送醫等狀況。

文化部長李永得近日砲火猛烈，日前批評北市府緊咬40％回饋，造成空總開發計畫阻滯難行，11日又到台博館活動時，又批評該土地是台北市政府的，導致每年要繳交300多萬元給台北市政府，中央與北市府討論財產移撥多年未果。

據市府幕僚轉述，台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤11日晚間參加私人餐敘時，主管文化局的蔡炳坤因為李永得11日上午開砲台博館一事，不斷與府內溝通討論應對方案，而北市府也決定趕緊發新聞稿回應；但過了不到幾分鐘，便爆出蔡炳坤身體不適的消息，而在一旁的柯文哲則趕緊將蔡炳坤送往醫院救治，目前正在仁愛醫院手術中。

面對李永得稱台博館支付北市府公園用地土地租金事宜，經過多年交涉移撥沒有結果，北市文化局回應，此事並非事實，該案已於北市府5月11日公告實施，由「公園用地」變更為「保存區」用地，目前由台博館向北市府公燈處申請無償撥用程序進行中。

北市文化局指出，會議與決議已由蔡炳坤、文化部次長蕭宗煌於7月8日主持的「文化部與台北市政府定期業務溝通平台111年第2次會議」達成共識，過程中涉及北市府都市計畫變更業務均已完成，雙方於會議中確認無進一步需本府協助事項，雙方合意解除列管在案。

北市文化局強調，本案目前由台博館刻正辦理土地無償撥用程序中，報載與本府交涉移撥沒有結果並非事實，期待台博館能盡速完成無償撥用程序，完成古蹟管用合一之目標。