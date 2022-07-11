生物科很燒腦「頂前均標↓3到7分」　參考答案與題目看這

▲台北市生物科補教老師游夏。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（11日）首日第四節考生物科，台北市補習教育協會提供試題參考解答，正確答案則以大考中心公布為準，北市補教協會生物補教老師游夏表示，今年生物科「很燒腦」，連補教老師與台大醫科學生解題都很痛苦，相當研究生等級的考題，幾乎可排入歷屆最難考題前三名，預估五標約「79、70、55、38、30」分，比去年下滑至少3到7分。

「今年生物很燒腦！」游夏指出，今年生物科題目的圖形非常多，還有數據分析，考生要詳細看數據與圖形分析，加上很多模擬兩可答案，寫起來「很燒腦」，連補教老師與台大醫科學生解題都很痛苦，相當研究生等級的考題，除了比去年指考難，幾乎可排入歷屆最難考題前三名。

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游夏表示，由於今年生物科考題真的很難，預估高、中、低三個族群的分數會拉很開，今年5標也會比去年下滑3到7分，預估今年五標（頂前均後底）約「79、70、55、38、30」分。

▲▼北市補教協會提供生物科參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲▼北市補教協會提供生物科參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲▼北市補教協會提供生物科參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲▼北市補教協會提供生物科參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲▼北市補教協會提供生物科參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲北市補教協會提供生物科參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）