數甲題數多恐寫不完「這三標估下滑」　參考答案與題目看這

▲數學補教老師林名揚認為，今年數甲題目變多加上有陷阱題，考生不易在時間內答完題目。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（11日）首日第三節考數學甲，台北市補習教育協會提供試題參考解答，正確答案則以大考中心公布為準，北市補教協會數學補教老師林名揚表示，今年數甲偏重幾何，非選題則比去年容易，整體而言，題目靈活但不困難，考題雖比去年簡單，但因題數比去年多又有陷阱題，考生不容易在80分鐘內作答完畢，頂標、前標、均標反比去年下滑。

根據大考中心統計，今年數學甲共1萬8548人報考，數學補教老師林名揚表示，今年數甲在選修部分考題佔比超過一半、達到52%，整份試卷偏重幾何，佔比更達到6成，而非選題比去年容易，多選題陷阱較多，像是第八題考生不容易找到反例，第七題拋物線需要用到國中的幾何性質，考生容易忘記。

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林名揚認為，今年分科測驗數甲的整體命題，相當符合108課綱要強調的方向，題目靈活但不困難，由於今年題數17題比比去年13題多，考生不容易在80分鐘內作答完畢，加上有陷阱題，預估今年（以百分制）頂標、前標、均標約「60、50、36」，都比去年下滑，其中頂標約比去年下滑7分、均標比去年少5分。

▲▼北市補教協會提供數學甲參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲▼北市補教協會提供數學甲參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲北市補教協會提供數學甲參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）