化學科比去年難「五標估值出爐」　參考答案與題目看這裡

▲台北市補教協會化學科補教老師黃鑫表示，今年化學科比去年稍難。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（11日）首日第二節考化學，台北市補習教育協會提供試題參考解答，正確答案則以大考中心公布為準，北市補教協會補教老師黃鑫認為，今年分科測驗化學科重觀念應用少計算，題目閱讀量比過去指考題目多了快四頁，整體而言比去年稍難，預估今年5標（頂前均後底）為「75、68、50、30、22」分。

化學科補教師黃鑫指出，今年是首屆108課綱分科測驗化學考試，今年題目頁數達11頁，比去年指考7頁多了快4頁，若考生的閱讀速度慢，寫起來會非常趕，整體來說，今年考題比去年略難，預估今年5標（頂前均後底）為「75、68、50、30、22」分，其中頂標比去年約少了4分。

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黃鑫分析，今年化學科題目重觀念應用、少計算，出現呼應科學素養與環保議題，而過去難題計算沒出現，顯示出題老師是希望學生把化學核心觀念學清楚，並把化學觀念應用在生活知識，建議學生多看一些科學研究文章，因為閱讀量很大。

另外，台北市高中化學科教師表示，今年化學科題型多樣，跨章節概念多，並無過度艱澀與強調背誦的試題，其中計算題題數適中，分析推理題型比重增加，考生要細心謹慎才能順利作答，而考生除熟讀課本外，還要靈活運用所學，才能解決科學探究問題，整份試卷中間偏難。

▲▼台北市補教協會提供化學科參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲▼台北市補教協會提供化學科參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）



▲▼台北市補教協會提供化學科參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲▼台北市補教協會提供化學科參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲▼台北市補教協會提供化學科參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲▼台北市補教協會提供化學科參考答案。（圖／記者許敏溶翻攝）