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分科測驗數甲百貨公司抽獎入題　試考生認為「中間偏難」

▲▼分科測驗第一天。（圖／大考中心提供）

▲分科測驗第三節考數甲，入闈協助審題試考生認為中間偏難。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（11日）首日第三節考數學甲，今年百貨公司抽獎等議題入題，入闈協助審題的試考生則認為，今年數甲取材生活化，例如第九題百貨公司抽獎及發考卷等，單選題大多為基本觀念，整份試卷多為跨章節整合題目，難易度為中間偏難；入闈協助審題的高中老師認為，今年數甲命題評量重要且基本數學概念，沒有繁雜計算，但有可鑑別高能力考生的試題。

根據大考中心統計，今年數學甲共1萬8548人報考，也是今年分科測驗7個考科中，入闈協助審題的試考生表示，今年數甲取材生活化，例如第九題百貨公司抽獎及發考卷等包裝，貼近與學生生活距離，而單選題大多為基本觀念，測驗學生基礎能力，不需要用過多解題技巧，多選與選填題難度由淺入深，部分題目具有鑑別度，整份試卷多為跨章節整合題目，難易度為中間偏難。

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▲▼111學年度分科測驗考試於今日（7/11）登場，一大早位於師大附中的考場外就擠滿準備應考的考生。不少考生臨陣磨槍，把握考試前的最後時間加緊念書。（圖／記者湯興漢攝）

▲分科測驗今天第三節考數甲。（圖／記者湯興漢攝）

入闈協助審題高中數學老師則表示，今年數甲命題兼顧代數、幾何、分析、機率四大面向，評量學生重要且基本數學概念，不流於枝微末節，沒有繁雜計算，整份試卷雖有簡易試題，但也具有可鑑別高能力考生的試題。

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