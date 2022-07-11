外出用餐惹的禍！分科測驗3考生體溫超標　移往防疫試場應考

▲大考中心表示，3名考生因外出用餐後體溫過高，被移往防疫試場應考。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗今（11日）起一連舉行兩天，首日第三節考數學甲，大考中心指出，數甲的確診輕症與無症狀考生共81人報考，實到78位，另針對自主防疫或居家隔離考生啟用36間隔離試場應試，80位報考，實到77位；另有3考生在中午外出用餐返回考分區時，因體溫超過標準而移往防疫試場應考。

大考中心主任周兆民表示，今年數學甲共1萬8548人報考，也是今年分科測驗7個考科中，報名人數最多的科目，今天共1411人缺考，缺考率7.61%，比去年缺考率8.14%下滑0.53；另今天還沒傳出重大違規事件，但在物理科考試時，初步統計行動裝置違規3件，化學考科接到回報，違規也以行動裝置為主共8件。

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▲大考中心主任周兆民表示，數甲居家照護試場共有78名考生到考創今天最高。（圖／大考中心提供）

此外，周兆民表指出，今天上午的物理科與化學科，都是3人使用3間防疫試場，但下午數甲考試時，防疫試場啟用4間，人數則從3名增加為6名，新增3名都是中午外出用餐後，返回考分區重新量測體溫，因為體溫超過標準，所以移往防疫試場應考。