快訊／台9線舊蘇花121K火燒車　自小客4人開車門衝出急逃命

▲宜蘭東澳南澳間台9線121K北上車道上火燒車。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭東澳南澳間台9線121K北上車道上，11日下午行進中的一自小客引擎室不明冒煙，駕駛發現急下車查看並報警，但整輛車隨即陷入熊熊火舌中，經警消緊急滅火，車上共4人幸無人傷亡，起火原因正由警消調查中。

這起火燒車事故發生在11日下午1時40分許，初步了解是白色自小客在行進中，引擎室冒煙，駕駛及車上3乘客，緊急下車查看，隨後就冒出火煙，警消獲報後派遣人車搶救，並已將火勢撲滅，車上4人無人傷亡。