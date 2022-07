畫面曝光！俄軍砲轟烏克蘭公寓　至少15人死亡34人活埋瓦礫下

記者李振慧/綜合報導

烏克蘭東部頓內茨克州(Donetsk)一棟5層樓公寓突然遭俄軍轟炸,目前已造成15人身亡,5人受傷,有民眾拍下公寓被轟炸那一刻,現場立刻冒出巨大火光與濃煙,當地搜救人員仍在奮力搶救中,預估約34人還被埋在瓦礫下。

▲俄軍突然轟炸一般平民所住的公寓大樓。(圖/路透社)

位於察蘇夫雅市(Chasiv Yar)這棟5層樓公寓,9日晚間突然遭到俄軍導彈攻擊,導致建築物當場倒塌,多名住戶慘遭活埋。州長基里蘭科(Pavlo Kyrylenko)在Telegram表示,「救援行動仍在進行中,至少還有30多人可能被困在廢墟下,性命處於危殆之中」。

Three rockets just hit a civilian building in Chasiv Yar. One of rockets was filmed by our guys and you can hear a voice of our Canadian legionary. Rescuers are clearing the debris. According to them, there are 34 people under the ruins, including a 9-year-old child. pic.twitter.com/fJwiAb2Hwd