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畫面曝光！俄軍砲轟烏克蘭公寓　至少15人死亡34人活埋瓦礫下

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭東部頓內茨克州(Donetsk)一棟5層樓公寓突然遭俄軍轟炸，目前已造成15人身亡，5人受傷，有民眾拍下公寓被轟炸那一刻，現場立刻冒出巨大火光與濃煙，當地搜救人員仍在奮力搶救中，預估約34人還被埋在瓦礫下。

▲▼俄軍轟炸頓內茨克州(Donetsk)察蘇夫雅市(Chasiv Yar)一棟5層樓公寓，目前15死。（圖／路透社）

▲俄軍突然轟炸一般平民所住的公寓大樓。（圖／路透社）

位於察蘇夫雅市(Chasiv Yar)這棟5層樓公寓，9日晚間突然遭到俄軍導彈攻擊，導致建築物當場倒塌，多名住戶慘遭活埋。州長基里蘭科(Pavlo Kyrylenko)在Telegram表示，「救援行動仍在進行中，至少還有30多人可能被困在廢墟下，性命處於危殆之中」。

烏克蘭緊急服務處則在臉書上表示，「在救援行動現場發現15具屍體，有5人從廢墟中被救出送醫，搜救人員正在試著與3名被埋在瓦礫中的民眾取得聯繫」。一名獲救女民眾表示，爆炸的強大力道把她整個人推入浴室，渾身是血，根本就沒有辦法靠自己的力量逃出。

俄羅斯當局為取得烏東頓巴斯地區，持續對周邊城市盧干斯克(Lugansk)、西昌斯克(Lysychansk)進行攻擊，如今砲火也打進頓內茨克，基里蘭科表示，自俄軍2月24日進攻以來，已造成當地591名平民喪命、1548人受傷。

▼事件目前15人死亡，搜救仍在進行中。（圖／路透社）

▲▼俄軍轟炸頓內茨克州(Donetsk)察蘇夫雅市(Chasiv Yar)一棟5層樓公寓，目前15死。（圖／路透社）

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