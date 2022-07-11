安倍晉三遺體移往東京增上寺　民眾道別

▲已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠，坐在載運安倍遺體的車輛上，前往增上寺。（圖／路透）

中央社記者楊明珠東京11日專電

在奈良遇刺身亡的日本前首相安倍晉三的遺體，今天運往東京增上寺，不少民眾在附近聚集，向已故前首相道別。

安倍晉三家族成員今天晚間在增上寺舉行守靈儀式，日本民眾下午在附近聚集。位於東京鐵塔附近的增上寺，也是日本江戶時代德川家墓所在的位置。

▼ 車輛已抵達增上寺。（圖／達志影像／美聯社）

▼ 東京自民黨總部11日已掛上前首相安倍晉三的畫像。（圖／達志影像／美聯社）