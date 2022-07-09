雲林今年車禍累計56死　警方強力取締...1夜查獲6酒駕

▲水林鄉7日凌晨發生汽車自撞燈桿與電桿噴飛農田，吳姓59歲駕駛當場失去生命跡象。（圖／雲林縣警局提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警局統計，雲林2022年1-6月酒駕肇事死傷人數共115人，因近期發生多件郊區自撞死亡事故，其中不乏有酒駕釀禍，雲林縣警察局秉持「酒駕零容忍」執法態度，持續將酒駕列為重點取締項目，昨(8)日特規劃於晚間執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案」，共取締6件酒駕並將駕駛依《公共危險罪》移送法辦。

▲雲林縣警局加強執法取締酒駕，4小時共查獲6人酒駕。（圖／酒測示意圖／雲林縣警察局提供）

雲林縣警察局說明，今年統計至7月7日共發生交通死亡事故56件57死，不少投機駕駛認為警方只有在主要道路取締酒駕，故常行駛郊區次要道路以規避警方稽查。為避免酒後駕車案件發生及駕駛人為逃避警方取締，雲林縣警局此次針對郊區次要道路強化取締酒駕執法，增加取締酒駕執法深度，降低郊區次要道路酒駕自撞事故發生。

▲雲林縣警局呼籲民眾保有「酒駕零容忍 酒前酒後宿醉不開車」觀念。（圖／雲林縣警察局提供）

雲林縣警局昨日夜間19時-23時執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案」，共取締6件酒後開車駕駛人，其中虎尾鎮最多案，有4件，另西螺鎮與北港鎮個查獲1件，查獲之6件酒駕其中4件酒測值超過0.25以上，警訊後依公共危險罪移送雲林地檢署偵辦，另2件酒駕單純開單告發。

雲林縣警察局表示，為加強宣導「代客叫車」、「酒後代駕」及「指定駕駛」觀念，已派員至易飲酒場所及計程車行加強宣導業者主動提供代客叫車等服務，呼籲民眾無論是飲用酒類或者是食用含酒精成分之薑母鴨、燒酒雞或羊肉爐、酒後隔夜宿醉等，酒測值超標均將遭受罰鍰、判刑，並保有「酒駕零容忍 酒前酒後宿醉不開車」觀念。

▲雲林縣警局加強執法取締酒駕，4小時共查獲6人酒駕。（圖／雲林縣警察局提供）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►疫情影響高品質芋頭慘跌價 炎夏到雲林吃芋頭冰好時機

►超離譜！2022雲林國產精品咖啡生豆評鑑出包 重新公佈得獎名單

►只隔8天！台西海埔養殖區又潰堤 5百豬兒玩水消暑....主人快崩潰

►馬3鬼切2車道險害撞車！惡劣螃蟹全被錄 警竟因這理由不開罰

►轎車自撞2電桿「噴飛農田」凹陷爛成廢鐵 男駕駛當場身亡