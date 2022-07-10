民眾黨「全台大眾走」　柯文哲、張麗善同台挺「他」

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今（10）日南下全力支持台灣民眾黨提名的縣議員候選人林靖冠，雲林縣長張麗善亦前往致意。柯文哲肯定林靖冠選擇以林內驛站出發，鼓勵他擴充百年驛站的亮點，台北市會全力支持；張麗善表示，林靖冠的父、姊長期的服務建立好口碑，她會全力協助、也支持林靖冠。

▲民眾黨提名的縣議員候選人林靖冠以自己的故鄉林內鄉出發，「林內驛站」為中心點，打造雲林、彰化、南投交界的第一處平原型景觀經濟廊帶，把經濟、觀光和交通串連起來，提升林內鄉的生活資源與水準。（圖／記者蔡佩旻攝）

台北市柯文哲以台灣民眾黨黨主席的身分，與立法委員蔡壁如領軍，今、明2日在雲林縣全台大眾走。今天橫跨山海線，連續與三位台灣民眾黨縣議員候選人林靖冠、陳乙辰、王新堯會合造勢，分別舉辦企業座談會、願景說明、行銷林內鄉與口湖鄉的農漁產品、參訪九芎鎮安宮、斗六受天宮等，都獲得民眾熱情迴響。

柯文哲等人在超過百年歷史的「林內驛站」受到林內鄉親的熱烈歡迎。林內驛站站長曾勝棋簡介說明驛站從百年前的紙廠，慢慢轉型，一度成為林內鄉的臨時鄉公所，後來成為紙廠、歷史建築，至今仍維持早年的建築形式和主體。

台灣民眾黨縣議員候選人林靖冠參選第一選區，父親林勝雄、姊姊林淑芬均曾任雲林縣議員，是藍營政治世家。林靖冠提出願景說明，以自己的故鄉林內鄉出發，以「林內驛站」為中心點，將向四方擴張輻射，連結林內鄉的觀光景點、農特產品，打造成雲林、彰化、南投交界的第一處平原型景觀經濟廊帶，把經濟、觀光和交通串連起來，提升林內鄉的生活資源與水準。

▲台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天與雲林縣長張麗善同台，全力支持台灣民眾黨提名的縣議員候選人林靖冠。（圖／記者蔡佩旻攝）



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