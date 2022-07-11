善心農場捐贈自動甦醒器及救災器材　黃偉哲受贈感謝

▲小善心農場負責人許玉靜小姐，捐贈價值新台幣200萬元的救助救災器材，由市長黃偉哲代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

小善心農場負責人許玉靜小姐，秉持公益回饋精神，捐贈台南市消防局總價值新台幣200萬元的救助用全身式吊帶、救助繩索及相關配件、自動甦醒器(ALS型)、救護反光外套等救災、救護器材一批，11日上午10時在第四救災救護大隊善化分隊舉辦損贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈。

黃偉哲市長表示，捐贈者許玉靜小姐同時也是台南青農聯誼會第五屆總會長，與家人共組「小善心農場」品牌，以「善的發想、用心耕作」為出發點，不願下一代吃到含化學農藥的食物，致力於追求自然、無農藥殘留的耕作。事業成功之餘也積極從事公益，是增進社會幸福與永續發展之社會團體，現在捐贈消防局總價值新台幣200萬元的救災救護器材，嘉惠台南市民眾。

小善心農場負責人許玉靜表示，行善積德是父母親從小就身體力行的教育，行有餘力則用以助人。加上去年12月，許小姐母親曾因車禍使用緊急救護服務，消防人員之緊急救護專業值得肯定，且自COVID-19疫情爆發以來，為充足消防機關之救災救護量能，與家人一同捐贈救災、救護器材，讓市府專業的消防人員在執行救災、救護勤務時，更能安全地發揮消防專業，使救災和救護更有效率。

消防局局長李明峯特別感謝小善心農場慷慨解囊，相關器材用於執行到院前災害搶救及緊急救護勤務，期許能發揮更大的救災、救護效能，提供更好的服務品質，以提升消防同仁及被救者的生命財產安全，讓市民更安心。