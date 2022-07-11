　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

電動車救災新利器　南消採購車用滅火毯

▲電動車鋰電池出現起火現象，需要大量水才能滅火且電池尚有復燃的可能性，當水資源不足的情況下，必須尋求更好的方式解決電動車火災，台南市消防局為此採購滅火毯供車輛救災使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲電動車鋰電池出現起火現象，需要大量水才能滅火且電池尚有復燃的可能性，當水資源不足的情況下，必須尋求更好的方式解決電動車火災，台南市消防局為此採購滅火毯供車輛救災使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市7月間發生Tesla Model 3車輛自撞起火事件，車底電池部位不斷有火舌冒出，消防局派出6部水車持續灑水替鋰電池降溫，當電動車鋰電池出現起火現象，需要大量水才能滅火且電池尚有復燃可能性，當水資源不足的情況下，必須尋求更好的方式解決電動車火災，台南市消防局為此採購滅火毯供車輛救災使用。

消防局說，隨著電動車逐漸普及，全球不時傳出電動車起火事件，火災發生時，如何有效防止電動車持續復燃已經成為近期受矚目話題，相比一般燃油車的火燒車處理方式，電動車滅火過程更為複雜，因鋰電池化學物質持續熱失控反應，且燃燒過程中也會釋放有毒物質，只能用大量水柱持續將其降溫，等到電池燃燒殆盡結束化學反應，像是先前發生在美國德州的一場Tesla火燒車中，消防隊為了撲滅火勢就用了超過12萬公升的水滅火，目前全球各地消防人員更竭力思考為電動車起火想出其他解決方案。

▲電動車鋰電池出現起火現象，需要大量水才能滅火且電池尚有復燃的可能性，當水資源不足的情況下，必須尋求更好的方式解決電動車火災，台南市消防局為此採購滅火毯供車輛救災使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該款採購的滅火毯1張價值10萬元，可重複使用，在覆蓋起火的車體時，可降低周圍溫度並減少煙霧產生，特殊矽膠塗層可抑制有毒物質和氧氣穿透，使電池在受控制狀態下燃燒，防止火勢延燒周圍物體，可耐1000-1300度高溫並可重複使用，尺寸為長8米寬6米，約30公斤，僅需2人即可將滅火毯拉開覆蓋起火的車輛，盡可能與地面密合以阻絕燃燒反應所需的氧氣而控制火勢，避免浪費大量水資源，快速又環保，可算是相對理想的電動車滅火第一線防護工具。

台南市長黃偉哲表示，市府非常注重消防人員救災安全，往年編列採購第2套消防衣，且建立消防衣除汙機制、成立救災安全設備實驗室，救災裝備空氣呼吸器背架、氣瓶及面罩個人化、全面配發安全穩固的美式消防梯及消防車安裝遠端監控系統等項目，都是為了保障消防人員的救災安全，以保障大台南市民的生命財產安全。

消防局局長李明峯表示，防範勝於未然，秉持著消防人員的安全為第一優先，面對無情的災害救援現場，未來持續採購使用新式裝備執行救災行動，強化救災效率，一同建立安全有效之消防救災環境。

►穿了會上癮的內衣超甜價！「冰礦涼感」太適合夏天了

ET快訊
修網路驚見天菜辣妹！　工程師凍袜條襲胸GG了
竊賊闖入！郭富城900坪豪宅「宮殿級裝潢曝光」　揭超狂9設施
快訊／23歲男大生重機環島車禍！　爆頭慘死
貴3000元！iPhone 14系列爆料盤點　鏡頭、螢幕都升
快訊／陳時中追悼安倍　追思卡「寫錯字」整張重寫
快訊／大咖男星喉癌病逝！　友悲慟證實
第1名不是鮭魚！「10大魚油EPA排行」揭曉　一張圖秒懂
美女發言人轟陳時中「落跑」：他個性都可能拍拍屁股走人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國績優休閒農業區評鑑　嘉義縣榮獲8獎項肯定

電動車救災新利器　南消採購車用滅火毯

永康警暑期加強取締酒後駕車　11天取締50件酒駕送辦41件

林智堅「論文門」越演越烈！　「桃園新選風」籲桃園人不要當塑膠

雲林議長高呼「林靖冠當選！歡迎來當同事」　柯P安可曲竟是這首

新北人獨登台南大棟山　竟迷途走至嘉義大埔山

新北中和玉山僑舍揭牌儀式　侯友宜盼海外僑生愛上臺灣

鐵捲門拉下...台中30年麥當勞正式熄燈　客人擠爆門口搶拍

週日不停歇！新北行動治理前進八里　侯友宜傾聽基層民意需求

新北嗨漁港有漁玩！八里下罟子漁港漁具倉庫、浮動碼頭工程動土

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

男悼念最愛歌手朱俐靜　深情唱《一千萬次淚水》

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

配音員超商學廣告台詞　店員超疑惑：環繞音效？

《暴走女外科》朱軒洋爆退出演藝圈！　社群全消失..經紀公司證實：理念不合

王心凌張棟樑連線重現《小烏龜》　何群應援成曉詩：大笨蛋好好加油

全國績優休閒農業區評鑑　嘉義縣榮獲8獎項肯定

電動車救災新利器　南消採購車用滅火毯

永康警暑期加強取締酒後駕車　11天取締50件酒駕送辦41件

林智堅「論文門」越演越烈！　「桃園新選風」籲桃園人不要當塑膠

雲林議長高呼「林靖冠當選！歡迎來當同事」　柯P安可曲竟是這首

新北人獨登台南大棟山　竟迷途走至嘉義大埔山

新北中和玉山僑舍揭牌儀式　侯友宜盼海外僑生愛上臺灣

鐵捲門拉下...台中30年麥當勞正式熄燈　客人擠爆門口搶拍

週日不停歇！新北行動治理前進八里　侯友宜傾聽基層民意需求

新北嗨漁港有漁玩！八里下罟子漁港漁具倉庫、浮動碼頭工程動土

蘋果最新過時名單出爐　首款「Touch Bar」MacBook Pro入列

李克強赴福建訪台企：兩岸同胞一家人　與大陸企業合作共贏

導航帶路！秘境途中「一地的怨念」嚇傻他　網卻喊：佛心啊

富商翁茂鍾勾結南警偽造勞役記錄　檢方不服二審輕判提起上訴

高雄買盤回歸在地鄉親　2區俗又大碗最受青睞

網傳全棟宿舍集體肛拭子　陸武漢大學疑有1例霍亂

機率八萬分之一！羊膜包女嬰車上「降肉」　救護員又驚又喜

台股低檔承接力道增強　法人看好觀光、航運反彈力道可期

日參院選舉自民黨大勝　分析：美國鬆一口氣！盼延續安倍外交路線

好友黃嘉千16年婚變官司開打！　過來人李明依：朋友都閉嘴吧

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

地方熱門新聞

電動自行車11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

智堅論文門　「桃園新選風」籲市民

台中30年麥當勞晚間正式熄燈

新北人獨登台南大棟山迷途走至嘉義

「林靖冠當選！」柯P高歌成焦點

林智堅合體桃園、新竹隊　拍宣傳照

嘉義縣6千萬旅遊補助開跑　體驗山海平原美景

永康警暑期加強取締酒後駕車

電動車救災新利器滅火毯

親子消暑趣！　桃園開放公園夏日戲水

狗便變成寶　慈大師用蚯蚓分解為肥料

基隆嶼濱海步道今開放　登島恢復觀海導覽遊程

要改名　全台小吃部貼出「頂讓」

林智堅戰桃園　藍營嗆：發誓論文自己寫

更多熱門

相關新聞

Polestar全球設計大賽啟動

Polestar全球設計大賽啟動

Polestar自2020年開始變舉辦了全球設計大賽，此大賽吸引有才華、有抱負的專業設計師和設計專業學生參賽，以獨特的創意描繪Polestar未來願景。而參賽作品種類不限於汽車，但必須符合Polestar的設計理念以及主題。

賓士AMG「EQE 53」歐洲開放預售

賓士AMG「EQE 53」歐洲開放預售

鴻海砸5億取得「盛新材料」10％股權　佈局 SiC基板、助力EV開拓

鴻海砸5億取得「盛新材料」10％股權　佈局 SiC基板、助力EV開拓

Jaguar「英倫電動跑旅」祭優惠

Jaguar「英倫電動跑旅」祭優惠

小米自動駕駛測試車首度被抓包

小米自動駕駛測試車首度被抓包

關鍵字：

電動車救災新利器滅火毯

讀者迴響

熱門新聞

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

陳時中參選　館長直播要大家別忘

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

夏克立16年薪水全進黃嘉千戶頭！「離婚的話我沒錢」

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

晨晨確診發高燒40度...統神開罵

任容萱親吻男友戀情外洩！祕戀前凱渥男模3年

特斯拉高速撞貨櫃車！　車身「剩一半」2人當場亡

颱風將生成？雷雨擴大全台變天時程

陳志強媽媽癌末命危「進門前1分鐘癌母走了」！

窗型冷氣優勢在哪？網曝4點：房東也愛

激鬥女友…他竟噴出「黃綠色詭汁」飄臭！醫一驗：恭喜

大咖男星驚傳喉癌57歲病逝！「友悲慟證實」

下斡旋「仲介突1要求」！過來人驚：能降價買到房

更多

最夯影音

更多
台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏
開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面