電動車救災新利器　南消採購車用滅火毯

▲電動車鋰電池出現起火現象，需要大量水才能滅火且電池尚有復燃的可能性，當水資源不足的情況下，必須尋求更好的方式解決電動車火災，台南市消防局為此採購滅火毯供車輛救災使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市7月間發生Tesla Model 3車輛自撞起火事件，車底電池部位不斷有火舌冒出，消防局派出6部水車持續灑水替鋰電池降溫，當電動車鋰電池出現起火現象，需要大量水才能滅火且電池尚有復燃可能性，當水資源不足的情況下，必須尋求更好的方式解決電動車火災，台南市消防局為此採購滅火毯供車輛救災使用。

消防局說，隨著電動車逐漸普及，全球不時傳出電動車起火事件，火災發生時，如何有效防止電動車持續復燃已經成為近期受矚目話題，相比一般燃油車的火燒車處理方式，電動車滅火過程更為複雜，因鋰電池化學物質持續熱失控反應，且燃燒過程中也會釋放有毒物質，只能用大量水柱持續將其降溫，等到電池燃燒殆盡結束化學反應，像是先前發生在美國德州的一場Tesla火燒車中，消防隊為了撲滅火勢就用了超過12萬公升的水滅火，目前全球各地消防人員更竭力思考為電動車起火想出其他解決方案。

該款採購的滅火毯1張價值10萬元，可重複使用，在覆蓋起火的車體時，可降低周圍溫度並減少煙霧產生，特殊矽膠塗層可抑制有毒物質和氧氣穿透，使電池在受控制狀態下燃燒，防止火勢延燒周圍物體，可耐1000-1300度高溫並可重複使用，尺寸為長8米寬6米，約30公斤，僅需2人即可將滅火毯拉開覆蓋起火的車輛，盡可能與地面密合以阻絕燃燒反應所需的氧氣而控制火勢，避免浪費大量水資源，快速又環保，可算是相對理想的電動車滅火第一線防護工具。

台南市長黃偉哲表示，市府非常注重消防人員救災安全，往年編列採購第2套消防衣，且建立消防衣除汙機制、成立救災安全設備實驗室，救災裝備空氣呼吸器背架、氣瓶及面罩個人化、全面配發安全穩固的美式消防梯及消防車安裝遠端監控系統等項目，都是為了保障消防人員的救災安全，以保障大台南市民的生命財產安全。

消防局局長李明峯表示，防範勝於未然，秉持著消防人員的安全為第一優先，面對無情的災害救援現場，未來持續採購使用新式裝備執行救災行動，強化救災效率，一同建立安全有效之消防救災環境。