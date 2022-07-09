七股海鮮節3500人挖文蛤樂翻天　黃偉哲邀民眾衝台南FUN暑假

▲「2022台南七股海鮮節」在七股區六孔碼頭盛大開幕，市長黃偉哲與大小朋友一起體驗挖文蛤，並與地方民代等人熱情歡迎全國朋友夏季消暑衝台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

聞名全國邁入第16屆的「2022台南七股海鮮節」，9日在七股區六孔碼頭盛大開幕，市長黃偉哲與大小朋友一起體驗挖文蛤，並與地方民代等貴賓熱情歡迎全國朋友夏季消暑衝台南。

黃偉哲說，不論是挖文蛤體驗、社區農漁特產展售、揪團遊七GO及七股七寶宴等都擴大辦理，入住合法旅宿還送台南好康券，享受食、宿、遊、購、行多重優惠，讓親子在暑假期間開心出遊滿載而歸。





黃偉哲表示，感謝漁業署、立委及議員對活動經費的支持，南市府力拼疫後新經濟、疫後新觀光，今年七股海鮮節人山人海，各活動場次規模都增加擴大，但交通相當順暢通行，可見現場的大小朋友都很開心，歡迎大家一定要來七股遊玩、吃海鮮。





台南七股海鮮節系列活動之一「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」，是每年民眾引頸期盼的濱海指標性親子消暑活動，今年同樣採網路預約報名，共計4場次14000個名額已全數額滿。黃偉哲提醒大家除配合防疫措施開心挖文蛤外，更別忘到農漁特產展售區採購在地優質農漁特產及伴手禮，有吃有玩，歡樂一「夏」。



觀旅局長郭貞慧也大力推薦，到訪七股一定要品嚐新鮮海味，如三股海產街、烤蚵遊潟湖及走訪七股秘境，更可參觀「一見雙雕藝術季」(7/2-8/31)，順遊七股鹽山及井仔腳瓦盤鹽田，賞鹽雕與光雕。





同時，為響應中央7/15國旅振興方案，現在來台南住宿就送「2022台南好康券」，活動期間(7/1-9/30)入住台南市配合活動之合法旅宿，掃描旅宿業者專屬QRcode登錄註冊，並輸入住宿資料，即可獲得免費搭乘大台南公車電子乘車券，以及食、宿、遊、購、行各店家電子優惠券，更有上千家業者參與電子集章抽大獎，逾300個獎項讓您抽獎帶回家！



此外，每年獲得好口碑的揪團遊七GO在地小旅行，今年共推出5條10梯次一日遊路線，活動優惠價每人800元，歡迎全國朋友上網報名參加。至於備受矚目的「七股七寶宴」，將於8/27在七股鹽山席開100桌，並於7/26上午9點開放線上訂桌(每人限訂1桌)，回饋價每桌只要5,000元，歡迎老饕們手刀訂購！





台南夏季活動不間斷，更多活動內容請至「台南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)或「2022台南七股海鮮節」活動官網(https://seafood.mw.com.tw/)查詢。