市長陪你拍再掀熱潮！　黃偉哲祝同學人生各階段都留下美好

▲台南市長黃偉哲，並賣力配合同學們創意十足的擺拍姿勢，黃偉哲更不時換上花襯衫、棒球服等多樣服飾進行合影，高度的親和力讓現場掌聲及笑聲連連。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



去年受疫情影響，台南市停辦實體畢業生頒獎典禮，如今在疫情舒緩後，台南市政府補辦109學年度畢業生市長獎頒獎典禮，首場10日在民治市政中心南瀛堂舉行，總計404位學生受獎，地方民代等人士到場觀禮。

黃偉哲感性表示，很高興能完成與109學年度優秀畢業生頒獎合影的心願，並賣力配合同學們創意十足的擺拍姿勢，黃偉哲更不時換上花襯衫、棒球服等多樣服飾進行合影，高度的親和力讓現場掌聲及笑聲連連。





黃偉哲表示，去年因為疫情無法與109學年度優秀畢業生頒獎合影，如今總算實現心願圓夢，也期盼2年之後再度為同學頒獎，人生各有不同精彩的道路，祝福同學在每個階段都能留下美好回憶。





今日受獎同學發揮多元創意，有人和市長合比愛心、金雞獨立、朝天蹬及爆紅的反轉YA，也有同學帶羽球拍、桌球拍、電吉他、猩猩布偶等各式物品與市長合影，黃偉哲更配合穿棒球服擺出揮棒動作，甚至配合跆拳道選手腳踢木板，可說是使出渾身解數，也讓現場歡笑聲不斷，為畢業生留下快樂且深刻的回憶。





黃偉哲指出，這兩年受到COVID-19疫情影響，使民眾在日常中必須改變許多生活習慣，學校因此暫停實體課程調整為線上教學，但因應疫情變化超前部署的各項防疫措施，讓台南市的疫情相對穩定許多。



黃偉哲感謝學校師長、家長與同學在這段期間的齊心配合，讓台南青少年及兒童的染疫率低於全國平均。雖然實體課暫停，但學習還能夠順利進行，相信這將會成為求學過程中獨特的經驗。他祝福109學年度的畢業生，在新的人生階段勇敢追求自己真心喜愛的事物，懷抱熱情不放棄任何超越自我的可能，在未來的道路上帶著信心和勇氣，戰勝一切困難。