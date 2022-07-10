台南修繕志工替弱勢圓夢　打造黃偉哲市長希望家園

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工替弱勢圓夢，10日油漆志工前往安南區協助弱勢家庭粉刷美化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」修繕志工替弱勢圓夢，建構黃偉哲市長所提倡之「希望家園」，10日油漆志工前往安南區協助弱勢家庭粉刷美化，斑駁泛黃的牆壁頓時潔白如新，令人神清氣爽，生活起居更舒適。

這戶位於安南區的方姓弱勢家庭，僅姊弟兩人同住，經濟困難僅仰賴身障津貼維生，即使房屋有損壞，亦無力自行修繕，該戶家中屋頂有漏水情形，臥室、浴室門損壞且電線久未更換，居住環境不佳，「做工行善團」金屬、泥水、電氣工會志工於6月下旬開始替案家屋頂鐵厝進行補修、清除地板損壞磁磚及地板防水處理施工、清理化糞池前置作業、配置電線、安裝電燈及衛浴設備，10日油漆工會志工進行粉刷美化，木工志工安裝正懿企業有限公司贊助之門片，亮麗的成果宛如新居落成，案家很感謝修繕志工的熱心幫助，讓他們能有個舒適安全的家。

另外，安南區尚有另一戶弱勢家庭，吳姓案主單親撫養就讀國中的兒子，該戶列冊為低收入戶，經濟困難無法修繕房屋。家中天花板已經腐爛，也有漏水問題，「做工行善團」電氣志工先行於7/3進行斷電等作業，以便後續修繕施工，7/9由泥水志工進行屋頂拆除。

林炳利副議長特助林逸軒、永康區市議員參選人林冠維、國際青年商會中華民國總會南區會SDGs推廣委員會劉芳琪主委及陳儀霖副主委，也前往安南區兩戶修繕案家，發送紅包表達關懷。

王鑫基局長表示，感謝「做工行善團」修繕志工長期的配合，犧牲假日休息時間替弱勢家庭改善居住環境，貢獻專才同時又能助人，除了提升自身成就感，亦能釋出溫暖關懷的正能量，原本弱勢朋友只能呆望著破損的居家環境無奈嘆息，現在有修繕志工協助修屋，終於讓弱勢夢想成真。