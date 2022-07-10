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2022職安周健走　黃偉哲揪勞工朋友逗陣行

▲台南市勞工局在白河關子嶺仙草國小關嶺分校舉辦2022「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，吸引逾兩千位勞工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局在白河關子嶺仙草國小關嶺分校舉辦2022「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，吸引逾兩千位勞工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

呼應台南市長黃偉哲力推健康活力「希望家園」，勞工局於10日在白河關子嶺仙草國小關嶺分校舉辦2022「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，吸引逾兩千位勞工朋友參加。

▲台南市勞工局在白河關子嶺仙草國小關嶺分校舉辦2022「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，吸引逾兩千位勞工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長與現場熱情民眾作伙走出健康，並摸出第一個大獎，抽中的民眾直呼健走活動有好康又健康。許多勞工朋友全家大小攜手同遊場面盛大，勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心副主任林棓司、台南市總工會理事長陳水林、大台南總工會理事長鄭山林、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市產業總工會理事長宋照濱、社團法人台南市勞工志願務協會理事長梁志男等人到場。

▲台南市勞工局在白河關子嶺仙草國小關嶺分校舉辦2022「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，吸引逾兩千位勞工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，疫情期間許多民眾在家時間提高、減少運動，今日勞工局辦理「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，讓勞工朋友全家大小漫遊關子嶺，欣賞關嶺美景兼紓壓。偉哲市長也特別呼籲南部夏季多雨，事業單位及勞工朋友要重視職場安全衛生的工作，尤其是「致災性降雨」，勞工朋友於鄰近溪水、河川、海岸、其他水域場所及邊坡作業時，因注意溪水暴漲或土石流等危險，雇主並應訂定緊急應變措施，如有危險應即通知作業勞工迅即撤離，並視情況展開救援。

▲台南市勞工局在白河關子嶺仙草國小關嶺分校舉辦2022「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，吸引逾兩千位勞工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局在白河關子嶺仙草國小關嶺分校舉辦2022「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，吸引逾兩千位勞工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，勞工局積極推動「勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫」，至今已輔導成立35個安衛家族，透過大廠帶小廠協助中小事業單位做好安全衛生工作，希望為勞工朋友們打造安全、健康工作環境；除針對在職勞工，勞工局也透過職業安全衛生法令校園巡迴宣導，讓同學了解職場常見危害，培養正確的工作安全態度，希望同學們有平安、快樂的打工經驗。同時，勞工局也藉著本次健走活動主題宣導「做職安、保平安」，強化市民職業安全衛生意識，重視工作安全與健康。

▲台南市勞工局在白河關子嶺仙草國小關嶺分校舉辦2022「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，吸引逾兩千位勞工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局在白河關子嶺仙草國小關嶺分校舉辦2022「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，吸引逾兩千位勞工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次健走活動選在風光明媚的白河區關子嶺風景特定區，也有獨特的泥漿溫泉，位於白河區的「臺南市關子嶺勞工育樂中心」目前以OT方式委由統茂大飯店股份有限公司經營。本次活動統茂大飯店也大力支持，提供點心讓大家補充體力，還有開放100個名額給參加健走活動的民眾可至臺南市勞工育樂中心，以超低價100元之優惠享受大眾泡湯設施，讓勞工朋友全家一同度過美好假日時光。

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